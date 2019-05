Profesorii îşi fac socoteli! Încep "mişcările de trupe" în cancelariile constănţene

Profesorii își fac socoteli! Încep "mișcările de trupe" în cancelariile constănțene

Au început „mișcările de trupe“ în cancelariile unităților de învățământ din județul Constanța. Se stabilesc posturile vacante, se împart catedrele, se fac calculele pentru cine vine și cine pleacă. Pentru a se asigura că are pe cine trimite la toamnă, la clase, în fața elevilor, conducerea Ministerului Educației Naționale a creat mai multe etape de ocupare a posturilor. Chiar și așa, de multe ori, tinerii nu mai prind posturi interesante, care să-i tenteze să rămână în sistem, iar pensionarii șinecalificații ajung să umple golurile.Primele etape de mobilitate s-au consumat deja, iar zilele următoare, începe înscrierea candidaților pentru concursul de titularizare. În județul Constanța, 172 de cadre didactice femei au înștiințat unitățile de învățământ privind continuarea activității până la vârsta de 65 de ani. Dintre acestea, 63 împlinesc vârsta de pensionare până la 1 septembrie 2019. 109 cadre sunt menținute ca titular după împlinirea vârstei de pensionare în anul școlar curent. Astfel, contractele individuale de muncă existente rămân valabile și încetează de drept la vârsta de 65 de ani.În ce privește întregirea normei, 18 cadre didactice sunt beneficiare, din care 17 titulari în două sau mai multe unități și un titular pe două discipline, în aceeași unitate. Pentru completarea normei, sunt 59 de cadre didactice beneficiare, din care 49 completări pe perioadă determinată, 14 prin continuitate și 35 pe bază de punctaj, și 10 completări pe perioadă nedeterminată. De asemenea, 58 de cadre didactice intră în restrângere de activitate, din care 50 de cereri au fost soluționate prin transfer, 45 fiind transferuri pe baza acordului unității și cinci transferuri pe bază de punctaj. Alte cereri au fost soluționate la cerere prin detașare în interesul învățământului.Săptămâna trecută, s-a derulat și etapa de pretransfer consimțit, care se încheie pe 14 mai. Dosarele depuse sunt analizate în comisia de mobilitate a unității de învățământ. Iar ședința publică pentru pretransfer consimțit va avea loc pe 20 mai. În cadrul ședinței, se vor lua în calcul situațiile de completare a normei didactice, transferul consimțit între unitățile de învățământ și transfer prin repartizare, pretransferul prin schimb de posturi/catedre prin consimțământ scris, pretransferul consimțit între unitățile de învățământ, completarea de normă didactică, transferul consimțit între unitățile de învățământ și transfer prin repartizare.Mii de posturi incomplete sau rezervate„Conform Ordinului nr. 3886 al Ministerului Educației, durata de viabilitate a postului catedrei nu este viabilitatea stabilită în consiliile de administrație ale unităților de învățământ, când un post era durabil dacă dura un ciclu de învățământ. Acum, contractele sunt pe perioada de existență a postului, adică pot să fie mai lungi decât un ciclu de învățământ. Câtă vreme există postul, contractul de muncă își continuă efectele”, a precizat inspectorul școlar general adjunct, prof. Alina Codreanu.De asemenea, orice cadru didactic care a obținut note de peste 7 la concursuri naționale din intervalul 2011 - 2018 poate să fie încadrat.„Dacă are nota în 2011 peste 7 sau din 2012 până în 2018 un concurs cu ambele note peste 7, ceea ce generează media peste 7, are dreptul să depună cerere. Din acest punct de vedere, este eliminată orice formă de restricție”, a mai completat adjunctul ISJ Constanța.Toate posturile vacante, complete, incomplete, rezervate, ocupate au fost publicate de Inspectoratul Școlar Județean Constanța pe site-ul Ministerului Educației, titularizare.edu.ro/2019. Conform listei, sunt disponibile 204 posturi complete cu viabilitate de cel puțin patru ani, 708 posturi vacante sau rezervate cu viabilitate mai mică de patru ani, 1.506 posturi vacante sau rezervate incomplete și 229 ocupate, cu viabilitate cuprinsă între un an și patru ani, dintre care unele deja rezervate.Pentru tineri, nu rămâne mai nimicDin păcate, pentru tinerii care ies de pe băncile facultății și care vor susține examenul de titularizare la vară, oportunitățile sunt destul de scăzute. Multe din „mișcările de trupe” se fac în etapele anterioare repartizărilor în urma concursului de ocupare a posturilor. Și nu pe posturile vacante, ci mai ales pe cele incomplete sau rezervate. În aceste condiții, nici nu este de mirare că mulți dintre tineri sunt descurajați atunci când văd că lor nu le mai rămân decât posturi în diferite școli din mediul rural, la zeci de kilometri de Constanța, unde sunt probleme cu decontarea abonamentelor de transport și condițiile de studiu și din clase sunt încă destul de precare.De exemplu, din cele 204 posturi vacante, doar două sunt la limba română, pentru Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza” din Constanța, șapte sunt la disciplina matematică, din care trei pentru Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza”, unul pentru Școala nr. 38 „Dimitrie Cantemir” din Constanța, unul pentru Școala „Sfinții Martiri Brâncoveni” din Constanța, unul pentru Liceul Tehnologic „Radu Prișeu” din Dobromir și unul pentru Școala Gimnazială „A. Ghencea” din Săcele.De asemenea, mai sunt puse la bătaie câte un post pentru catedra de limba franceză la Liceul Teoretic „Ovidius”, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza” și la Școala Gimnazială Hârșova, un post de limba germană la Liceul Teoretic „Ovidius”, și cinci posturi de limba engleză, la Liceul Teoretic „Traian”, Liceul Iona Cotovu” din Hârșova, Liceul Tehnologic „Jean Dinu” din Adamclisi, Liceul Cobadin și Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza” din Constanța.