Profesorii învaţă să lucreze cu elevii performanţi

Printr-un proiect al Facultății de Matematică-Informatică,

Profesorii învață să lucreze cu elevii performanți

Facultatea de Matematică și Informatică a Universității „Ovidius” are în derulare mai multe proiecte pe cercetare, domeniu exploatat în scop științific și care este la îndemâna studenților și a profesorilor, între care există o bună colaborare. Dovadă stă și site-ul http://www.univ-ovidius.ro/math, unde studenții și cadrele didactice de la Mate-Info pot avea o comunicare online, practică nu foarte răspândită la alte facultăți. Decanul Wladimir-Georges Boskoff ne-a vorbit despre proiectele derulate de facultatea pe care o conduce. Unul dintre acestea este MATAG, un proiect interdisciplinar al Catedrei de Matematică, ce a generat multe rezultate de prestigiu publicate în reviste internaționale cotate ISI. MATAG reunește facultatea constănțeană și Institutul de Matematică al Academiei Române, cercetători din SUA, Japonia, Germania, Grecia și Italia și își propune obținerea unor rezultate fundamentale din algebra modernă și geometrie, cu implicații în fizică. Ideea proiectului a fost lansată la Școala Națională de Algebră, organizată anual și care, începând cu cea de-a VI-a ediție, are ca organizator principal Facultatea de Matematică și Informatică a Universității „Ovidius”. Rezultatele obținute au fost prezentate în cadrul numeroaselor conferințe inter-naționale și naționale, unele dintre ele fiind organizate la Constanța. Catedra de Informatică este, la rândul ei, implicată în proiecte de cercetare, unul dintre acestea fiind Virtual Romania, derulat în colaborare cu parteneri din țară și străinătate, cu muzee, firme și rețele de realitate virtuală. Cei implicați în proiect își propun valorificarea patrimoniului istoric și cultural al Dobrogei, includerea lui într-un concept nou - turismul virtual, dar și în sistemul educațional. Astfel, în curând, elevii, și chiar studenții vor putea cunoaște istoria prin intermediul realității virtuale și, prin puterea imaginii, vor putea fi reproiectate, vizual, deci și mental, momente din trecutul dobrogean. Facultatea de Matematică și Informatică nu este la primul proiect axat pe realitate virtuală, cercetătorii constănțeni începând încă din 1994 să facă demersuri în direcția utilizării acesteia în educație. În acest sens, încă din 1994, facultatea a colaborat cu Ecole Nationale d’Ingineurs de Brest (ENIB), Institute 3xI de Technopole de Brest și cu Université de Bretagne Occidentale, Brest, partenere în proiecte internaționale finanțate de Routes Francophones. Mai mult decât atât, aproape toate cele 36 de cadre didactice ale Facultății de Matematică-Informatică au fost implicate în 21 granturi de cercetare în perioada 2007-2009, în conformitate cu temele de cercetare ale catedrelor. Rezultatele nu au întârziat să apară, suma câștigată în urma acestor granturi depășind 650.000 Euro. Trebuie menționate, desigur, rezultatele de ordin științific: în aceeași perioadă, cadrele didactice ale facultății au publicat 32 de lucrări cotate ISI, 15 lucrări indexate ISI și două cărți în edituri de prestigiu din străinătate. Tot cu aplicabilitate în educație este și proiectul Laboratory School, pe care facultatea constănțeană îl derulează având ca partenere universități din SUA. Proiectul este foarte util pentru profesori, care se pregătesc, astfel, să predea matematica și informatica elevilor performanți. Recent, Facultatea de Mate-matică și Informatică a Universității „Ovidius” a obținut premiul II la secțiunea „Facultatea Anului“ în cadrul Galei Premiilor în Educație, eveniment susținut de Fundația „Dinu Patriciu”. „În spatele unei astfel de performanțe stau ani întregi de trudă și provocări, dar ce poate fi mai frumos când vezi că, în cele din urmă, vine și recunoașterea?!”, a spus prof. univ. dr. Wladimir-Georges Boskoff.