Profesorii, duși cu vorba de ministrul Sorin Cîmpeanu! Plata orelor remediale rămâne un vis frumos?

Saga declarațiilor amăgitoare ale ministrului Educației





O primă declarație a ministrului Sorin Cîmpeanu: „Facem tot posibilul ca orele pe luna martie să se plătească până de sărbătorile pascale. A fost validat proiectul şi se pot transmite solicitările de plată pentru 146.000 de elevi din învăţământul primar şi gimnazial şi 90.000 de elevi din învăţământul liceal, care erau oricum cuprinşi într-o altă formă de decontare a orelor remediale”.





A urmat: „În opinia mea, întârzierile au fost nepermis de mari, chiar dacă au existat justificări. Întârzierile sunt inadmisibile, dar, din punct de vedere legal, vă asigur că am făcut toate demersurile pentru ca aceste plăţi să se realizeze în cel mai scurt timp”.



El a adăugat că toate sumele vor fi plătite. „Pot să spun că sunt extrem de supărat că nu s-a întâmplat până acum. Primele ore remediale au fost prestate în luna martie, iar acum suntem aproape de jumătatea lunii iunie. (…) Blocajul este în incoerenţa raportării, este în diferenţa între momentul aprobării proiectului şi momentul iniţierii primelor ore remediale. Proiectul a fost aprobat la mai mult de o lună, după ce, din motive lesne de înţeles, orele remediale au început, au fost demarate pentru că am apreciat că este foarte urgent să începem cât mai repede posibil, când condiţiile epidemiologice au permis, demararea acestor ore. Pot să vă garantez că absolut toate sumele aferente prestării orelor remediale vor fi plătite şi, dincolo de explicaţiile care există, aceste întârzieri le asum în calitate de ministru şi îmi cer scuze colegilor profesori care au înregistrat întârzieri în plata drepturilor salariale aferente acestor ore de recuperare”, spunea, în iunie 2021, Sorin Cîmpeanu.



Toată vina e la cei care au raportat greșit, adică tot școlile





Suntem la jumătatea lunii ianuarie 2022 și nici până la această oră nu s-au plătit integral orele remediale. În județul Constanța, profesorii implicați ne-au declarat că au primit banii doar pe luna martie. Întrebat în legătură cu acest aspect, prof. Sorin Mihai ne-a informat că „unitățile de învățământ înscrise au raportat astfel: martie – 3.650 elevi, aprilie - .3.521 elevi, mai - 3568 elevi, iunie - 3126 elevi, iulie - 515 elevi și august - 478 elevi. Documentele pentru toate lunile sunt încărcate în PocuForm, ceea ce a întârziat plata se datorează raportărilor greșite sau tardive din școli (dacă o singură școală întârzie, nu poate fi plătit niciun cadru didactic din județ), plata făcută cu întârziere în unele școli (ceea ce nu a dat posibilitatea analizării bugetare a lunii următoare). Toate documentele sunt transmise, la acest moment, spre verificare, în momentul în care se avizează se vor primi și banii”, a transmis inspectorul școlar general constănțean.





Despre aceleași erori a vorbit, în cadrul unui recent interviu televizat la Digi24, ministrul Sorin Cîmpeanu: „Am văzut cu ochii mei rapoarte care se finalizau cu 731 de lei. De unde această sumă când am anunțat că se plătește 100 lei pe oră? Evident aberant. Am văzut rapoarte cu o persoană având sume diferite. Aceste rapoarte ajung de la inspectoratele școlare la o unitate din cadrul Ministerului Educației care nu o să folosesc drept scuză că sunt prea puțini pentru volumul de lucru, pentru că nu este o scuză și care primesc informații contradictorii. Am spus, pentru aceeași persoană există mai multe sume. De aceea procesul de verificare este greoi și pe măsură ce timpul trece și obținerea rezultatelor reale este întârziată“.





Întrebat care este termenul pe care l-a dat, ministrul a recunoscut că el a fost depășit demult. „Mi-am cerut și scuze profesorilor care au făcut aceste ore remediale și nu și-au primit încă drepturile salariale, pentru care există resurse financiare. Mi-e și teamă să mă angajez pentru alții, chiar dacă sunt în subordinea mea, pentru că vin cu explicații pe care sunt nevoit să le iau în considerare. Noul termen ar trebui să fie luna viitoare”.







30 de milioane euro, cheltuite… românește, fără o justificare ulterioară





Analizând raportul făcut public, la finele anului trecut, de Societatea Academică din România (al cărei fondator este Alina Mungiu Pippidi), am reținut că proiectul a fost finanțat prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, bugetul său fiind de 146.163.000 lei, aproximativ 30 de milioane de euro. Ținta minimă de realizare a indicatorului privind participarea copiilor la programe de educație remedială în semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021 a fost cea de 168.000 de persoane formate. În bugetul proiectului există suma de 987.840 RON, care reprezintă salariile celor 42 de coordonatori județeni (23.520 RON/coordonator județean). Pe lângă cei 42 de coordonatori județeni, în proiect mai sunt implicați și 10 coordonatori naționali/regionali, suma destinată plății acestora fiind 756.000 RON, dar și 108 experți județeni, salariile acestora însumând 3.628.800 RON. S-au mai alocat și 1.000.000 RON pentru „cheltuieli cu deplasarea personalului propriu”.





Conform centralizatorului rezultatelor finale, din cei 42 de experți județeni, opt sunt inspectori școlari generali, între care și prof. Sorin Mihai.