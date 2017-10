Profesorii din Năvodari, proiect comun cu colegii din Belgia şi Italia

Profesorii din Năvodari, proiect comun cu colegii din Belgia și Italia

Începând cu 1 octombrie 2017, timp de doi ani, Școala Gimnazială „Grigore Moisil” din Năvodari experimentează metode noi de educație. Este vorba despre proiectul Erasmus+ „Key for innovative education”, al cărei coordonator european este chiar școala din Năvodari, având ca parteneri unitățile de învățământ Stedelijke Humaniora din Dilsen-Stokkem (Belgia) și Istituto Statale Istruzione Secondaria Superiore „M. Del Giudice” din Rodi Garganico (Italia).„Proiectul are drept scop dezvoltarea interesului pentru școală al elevilor, prin promovarea și implementarea metodelor de predare nonformale în școlile partenere. Activitățile se vor desfășura pe șase axe principale: My home country (Țara mea de origine), My school and school system (Școala mea și sistemul de învățământ), My town - things to do (Orașul meu, lucruri de făcut), Our culture (Cultura noastră), Our traditional food (Tradiții culinare), A friendly Environment (Un mediu prietenos). Ne dorim să atragem către școală elevii cu risc de abandon sau cu motivație scăzută pentru învățare, prin activități nonformale care să le pună în valoare calitățile și să îi apropie de comunitate”, explică prof. Adriana David, de la Școala „Grigore Moisil” din Năvodari, coordonatorul proiectului.În cadrul parteneriatului, se vor desfășura întâlniri transnaționale de proiect și activități de învățare, predare și formare în fiecare din țările partenere. De la școala din Năvodari, vor participa 16 elevi și 12 profesori.