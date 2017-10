Profesorii din Mangalia se simt amăgiţi şi îşi cer drepturile cuvenite

Cine fură dreptul la distincția "Gheorghe Lazăr"?

Profesorii din Mangalia se simt amăgiți și își cer drepturile cuvenite

Chiar dacă zilele acestea Ministerul Educației a transmis Inspectoratului Școlar Județean Constanța lista celor 318 cadre didactice și a personalului auxiliar care va beneficia, timp de cinci ani, de gradație de merit, un grup de dascăli din Mangalia, în numele cărora ne-a scris prof. Traian Lupu, își strigă disperarea de a fi fost amăgiți.„Vin cu un apel în numele cadrelor didactice din Mangalia și nu numai. Sunt profesorul Traian Lupu și vin cu rugămintea de a lansa o campanie de presă pentru acordarea drepturilor cuvenite celor care au obținut Distincțiile «Gheorghe Lazăr» în învățământ. Este un apel ce ar veni în sprijinul cadrelor didactice meritorii, atât din Mangalia și din întregul județ Constanța, dar și din alte 37 de județe din țară, care sunt în aceeași situație din anii 2009-2010! Spargeți cercul vicios și corectați legile strâmbe ce blochează această acțiune de stimulare a dascălilor merituoși din învățământul românesc!”, ne scrie prof. Lupu.Mai mult, în petiția adresată atât reprezentanților ISJ Constanța, cât și sindicatelor, Parlamentului, Ministerului Educației și cabinetul primului-ministru stă scris: „Poate nu știați, stimați parlamentari ai României, dar la dosarele depuse pentru acordarea acestor distincții, ca și condiție obligatorie era atașarea unor adeverințe de la primăriile locale din care să reiasă faptul că există fonduri planificate pentru acordarea premiilor! Așadar, nu de la Ministerul Educației vin fondurile, ci de la primăriile locale, care așteaptă de mai bine de șase ani doar un ordin de ministru și diplomele pe care MEN trebuie să le trimită, în baza listelor aprobate de Inspectoratul Școlar”.Ultimul răspuns oficial, dar într-o oarecare bătaie de joc, a venit în anul 2011 din partea Oanei Badea, secretar de stat în Ministerul Educației: „Din cauza condițiilor financiare, nu am putut să acordăm aceste distincții, dar am lămurit acest lucru și am trimis o notă în teritoriu. Când vor exista bani, le vom acorda, potrivit legii”. E anost să mai comentăm că pentru lefurile parla-mentarilor s-au găsit imediat resurse…Nici de la ISJ Constanța nu am primit vești îmbucurătoare, pentru că atâta timp cât nu mai există metodologie de acor-dare a acestor distincții care aduc un plus de 20% la salariu nici inspectorii nu pot face nimic.13 directori vor primi 25% la salariuDin cele 318 dosare admise în județul Constanța și care vor aduce un plus de 25% la salariu pe următorii cinci ani cele mai multe vor fi acordate dascălilor de la disciplina de Limba și literatura română (20) și cadrelor didactice din învățământul primar(61). La categoria personal didactic auxiliar, 32 de salariați din învățământul pre-universitar vor be-neficia de gradație de merit, respectiv informaticieni, bibliotecari, secretari, contabili, administratori.Printre cei 13 directori care vor primi gradație de merit, cel mai tânăr este Nicoleta Oprea, director la Liceul Teoretic „Carsium” Hârșova, cu o vechime de opt ani și opt luni, iar cu cea mai mare vechime pe listă figurează prof. Viorel Cioriceanu, director la Școala Gimnazială nr.18 „Jean Bart”, cu 39 de ani vechime, care de altfel s-a și retras din activitatea managerială începând din acest an școlar.Pe aceeași listă mai figurează prof. Iuliana Negreț, director la Colegiul Tehnic „Al.I. Cuza” din Constanța, prof. Iris Sarchizian, director al Școala Gimnazială nr. 38 „D. Cantemir”, prof. Daniela Ecaterina Badea, director la Școala Gimnazială nr. 29 „Mihai Viteazul”, prof. Viorica Gherghinoiu, director adjunct la Școala Gimnazială „Gala Galaction” Mangalia, prof. Vasile Nicoară, director la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, prof. Elena Gogu, director la Liceul Tehnologic „Gh. Duca” din Constanța, prof. Luminița Carmen Radu, director la Școala Gimnazială nr. 10 „Mihail Koiciu”, prof. Corina Loredana Teodorov, director la Școala Gimnazială nr. 24 „Ion Jalea”, prof. Cici Corina Vlad, director adjunct la Școala Gimnazială nr. 30 „Gh. Țițeica”, prof. Tatiana Stoica, director la Liceul Tehnologic „I.C. Brătianu”, și prof. Andrei Ion Szemerjai, director la Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”.