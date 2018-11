Profesorii din Constanţa, faţă în faţă cu metode noi de învăţare

Profesorii din Constanța, față în față cu metode noi de învățare

Palatul Copiilor Constanța a fost, la sfârșitul săptămânii trecute, gazda reuniunii din cadrul proiectului european Erasmus + „Exchange of good practice with work based training - art and culture wb-tac”.Pe parcursul a două zile, delegațiile partenere din Italia, Spania, Anglia și România (Complexul Muzeal Național Moldova - Iași) au participat la sesiuni de lucru, dezbateri și activități cultural-artistice.„Proiectul are ca scop schimbul de bune practici în domeniul artei și culturii și reprezintă un bun prilej de interrelaționare cu diverse realități culturale de pe teritoriul european”, precizează directorul Palatului Copiilor Constanța, prof. Roxana Mitan.În cadrul dezbaterilor întâlnirii WB-TAC din Constanța a fost subliniată importanța folosirii metodelor noi interactive la clasă.