Profesorii de matematică au doborât recordurile, cei de sport au terminat ultimii

stan, un etalon de inteligenta sclipicioasa!

Tovarasa directoare stan, eu personal va multumesc ca ne lasati sa ne desfasuram actul educativ asa cum ne dorim, ca ne asigurati un climat pozitiv pentru timpul nostru in scoala, ca ne bagati in seama ori de cate ori aveti prilejul, ca ne evaluati informal pe unde si de cate ori puteti, ca ne provocati sa facem caligrafie, ca sa ne pastram scrisul frumos si luciditate in gandire! Pentru toate astea voi merge personal la doamna bacovala sa o rog sa nu fie aspra cu dumneavoastra si sa va scada calificativul! Fereasca dumnezeu, si asa am auzit ca vrea sa va destituie?! Ii smulg pixul din mana! Cum sa va pedepseasca asa aspru?! Dumneavoastra, care ati revolutionat, practic, sistemul de invatamant nu numai local, dar chiar si national! Sus, miha, sus, miha, sus, miha! PS: daca imi dai calificativ FB si anul asta, chiar si la limita, asta este, iti jur credinta vesnica.....pana in octombrie 2016! Pe bune, ai miin it!