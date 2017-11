Profesorii de la Liceul "George Călinescu" învaţă cum să ajute elevii afectaţi de violenţa domestică

Profesorii de la Liceul "George Călinescu" învață cum să ajute elevii afectați de violența domestică

25 de profesori din cadrul Liceului Teoretic „George Călinescu” au participat, săptămâna trecută, la un curs care îi va ajuta să identifice și să sprijine copiii victime ale violenței domestice, ale căror performanțe școlare scad din cauza unor experiențe traumatizante.Cursul de formare a fost organizat în cadrul proiectului Erasmus + WIDE, în care liceul constănțean este partener alături de Associazione Spazio Donna Onlus din Caserta, Italia, Liceul Industrial din Sabadell, Spania, Școala General Ludwig van Beethoven din Casaluce, Italia, Universitatea Autonomă din Barcelona și rețeaua de școli Dr. Costa Matos din Vila Nova de Gaia, Portugalia.În perioada 30 octombrie - 1 noiembrie 2017, a avut loc la Agrupamento de Escolas dr. Costa Matos din Vila Nova de Gaza, Portugalia, cea de-a treia întâlnire de lucru din cadrul proiectului Erasmus + Wide (Witnessing Domestic Violence and an Audit Education in the School System), acțiunea cheie: cooperare pentru inovare și parteneriate strategice.În cadrul întâlnirii, partenerii au prezentat materialele create în vederea definitivării modelului de intervenție WIDE și au abordat aspecte legate de cursurile de formare pe modelul Wide, care se vor derula în fiecare dintre școlile partenere. De asemenea, s-au discutat și aspecte legate de diseminarea produselor proiectului. Modelul va veni în sprijinul profesorilor care vor putea identifica și ajuta copiii care au asistat sau asistă la scene de violență domestică și ale căror performanțe școlare sunt afectate de aceste experiențe traumatizante.În urma acestei întâlniri, a fost organizat și cursul de la Liceul „George Călinescu”. Acesta a fost susținut de psihologi formatori din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanța, ai Centrului de Educație Incluzivă „Delfinul” Constanța și de psihologul școlar al liceului. Cursul îi va ajuta pe aceștia să-și perfecționeze competențele psihologice, relaționale, de comunicare și metacomunicare în vederea sprijinirii elevilor afectați de violența în familie.Următoarea întâlnire de proiect va avea loc în perioada 6 – 8 septembrie 2018 la Caserta, Italia.