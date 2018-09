Profesorii de la "Călinescu" au învăţat cum să se poarte cu elevii agresaţi

Profesorii de la "Călinescu" au învățat cum să se poarte cu elevii agresați

Luna aceasta, Liceul Teoretic „George Călinescu” a participat, alături de alte unități de învățământ din Italia, Spania, Barcelona și Portugalia la ultima întâlnire de lucru din cadrul proiectului „Erasmus + WIDE” (Witnessing Domestic Violence and an Audit Education in the School System). Evenimentul a avut loc la Caserta, în Italia. Potrivit directorului liceului constănțean, prof. Vasile Mihăilă, în cadrul întâlnirii s-a discutat pe marginea rapoartelor referitoare la cursurile de formare pe modelul de intervenție WIDE, care s-au derulat în fiecare dintre școlile partenere.Totodată, la întâlnire au fost abordate și aspecte legate de bugetul proiectului și au fost examinate detalii legate de întocmirea raportului final.„Aplicarea modelului WIDE creat în cadrul proiectului le va permite cadrelor didactice și diriginților să identifice elevii care au asistat sau care asistă la scene de violență domestică. Cadrele didactice vor ști să îi asculte în mod activ pe elevii afectați de aceste experiențe traumatizante, vor empatiza cu aceștia, le vor oferi ajutor, sfaturi și suport emoțional. În cazurile severe, cadrele didactice vor comunica cu familiile elevilor și vor apela la ajutor extern. În concluzie, modelul de intervenție WIDE va contribui la perfecționarea competențelor psihologice, relaționale, de comunicare și metacomunicare ale cadrelor didactice și va înlesni formarea unui comportament prosocial atât în rândul elevilor, cât și în cel al cadrelor didactice”, a precizat directorul.