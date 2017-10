Profesorii de germană, convocaţi la Colegiul "Mircea"

2

comunicat de presa

Asta-i prea de tot! Stimati cititori, sa nu credeti o iota din tot ce se scrie despre mine! Minciuni, minciuni, minciuni! Eu chiar imi fac foarte bine treaba, si la clasa, si ca director, reusesc sa impac foarte bine capra si varza. Astia care tot vorbesc despre mine, n-au ce face acasa, si mai sunt si ofticati, va rog sa ma credeti! Va rog mult de tot! Ei...sunt ofticati ca nu le dau gradatie de merit, sau ca ii sanctionez cand am eu chef, pe unii ii si barfesc...putin, mai am si zile cand manipulez, dar asta-i treaba directorului de succes pana la urma...... Si parintii......, cred ca sunt frustrati pentru ca le pun la toti elevii nota si media 10! Credeti-ma, va spun inca o data, cu lacrimi in ochi, nu am facut nimic! Sunt Alba ca Zapada! Daca vreti, pot sa va aduc si dovezi, ce naiba! A dumneavoastra, indurerata, Cruella.