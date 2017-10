Profesorii constănţeni vor rămâne încremeniţi: li se dublează salariile!

Cât adevăr și câtă gogomănie?

Profesorii constănțeni vor rămâne încremeniți: li se dublează salariile!

Unul dintre subiectele cele mai disputate zilele acestea este salariul profesorilor, mai ales că mult trâmbițata mărire de 15% de la 1 decembrie pare să… sufere o „chichiță“.„Am primit numeroase propuneri de la membrii de sindicat, ca majorarea să fie aplicată la salariul de înca-drare, motivat de faptul că, atunci când se dorește con-tractarea unui împrumut, băncile cer adeverință pri-vind salariul de încadrare al solicitantului creditului, neavând niciun fel de relevanță cuantumul brut al salariului de bază”, se arată în adresa trimisă, ieri, Ministerului Educației, de Simion Hancescu, liderul Federației Sindicatelor Libere din Învățământ.Același lider susținea că, în timp ce profesorii români sunt plătiți cu apro-ximativ 5 euro pe oră, cadrele didactice din Luxemburg primesc 85 de euro pentru o oră de stat la catedră, dascălii din Danemarca sunt plătiți cu 75 de euro pe oră, cei din Germania cu 54 de euro pe oră, iar cei din Finlanda cu 41 de euro pe oră. De asemenea, profesorii din Ungaria câștigă 16 euro pe oră, cei din Cehia - 17 euro, iar cei din Polonia - 25 de euro.„Pentru a atrage cât mai mulți tineri profesioniști în învățământ, noua lege a salarizării ar trebui să prevadă un salariu brut de 2.600 lei pentru un debutant și să ajungă, spre final de carieră, la peste 6.000 de lei salariu de încadrare. Ar fi un salariu care i-ar permite unui dascăl să trăiască decent. Aceste propuneri sunt discutate cu Ministerul Muncii, însă trebuie să vedem ce se întâmplă mai departe, în Parlament”, a mai menționat președintele FSLI.Măriri pe tranșe, cam în trei-patru ani Conform unei alte grile, un director ar putea avea un salariu de 7.272 lei, iar un adjunct ar putea primi cât un inspector școlar de specialitate, adică 6.874 lei, în timp ce inspectorul general ar putea ridica și 7.692 lei.Având în față asemenea… cifre, l-am întrebat pe liderul învățământului constănțean, prof. Mitică Iosif, care a mai participat la negocieri, cât de adevărate sunt aceste cifre „amețitoare”.„Vă imaginați că nu vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2016 în integralitate aceste salarii. Rămâne să vedem procentul pe care îl vor aplica. Și dacă este să ne luăm după situațiile puse la dispoziție de Ministerul de Finanțe, am avut un an economic bun și ar exista șanse de mărire. Știu că la ultimele discuții la care am participat s-a vorbit ca actualul salariu al debutantului, de 1.197 lei, să se dubleze și să ajungă la 2.600 lei. Eu cred că aplicarea acestor măriri se va face gradual, până în 2018. De fapt, nu a existat o promisiune că vor fi mărite în totalitate, pentru că e clar că impactul bugetar ar fi aproape de imposibil”, ne-a lămurit prof. Iosif.Dacă e să ținem cont și de faptul că 2016 este an electoral, cel mai probabil o mărire va exista, după care restul… Dumnezeu cu mila.