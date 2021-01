Profesorii constănţeni s-ar vaccina, dar nu au unde! „Trebuie să avem îngăduinţă!”

În cursul zilei de astăzi, Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa are termen să transmită către Ministerul Educaţiei situaţia vaccinării personalului din unităţile de învăţământ. Într-un raport anterior, IŞJ anunţa că doar 48,6% din personalul didactic din judeţ, adică 3.429 de persoane, 50,92% din personalul didactic auxiliar, adică 413 persoane, şi 45,08% din personalul nedidactic, adică 724 de persoane, şi-au exprimat acordul pentru vaccinare. Acum, însă, se pare că situaţia s-a mai schimbat.





„Ne aflăm la momentul fericit la care căutăm să ne vaccinăm şi sunt ocupate toate locurile. Faţă de pesimismul pe care îl acumulasem la un moment dat şi reticenţa de care părea că dau dovadă colegii noştri, este evident că este o schimbare fundamentală de atitudine, de a privi necesitatea vaccinării. Şi, dacă la acest moment, nu mai avem unde să mergem, iar programarea s-a extins după jumătatea lunii februarie, este îmbucurător”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, inspectorul şcolar general, prof. Sorin Mihai.





Potrivit acestuia, fiecare unitate de învăţământ are obligaţia de a se înrola ca persoană juridică pe platforma naţională. „Mă bucură faptul că ne aflăm la acest moment la care văd, cel puţin în inspectorat, colegi care spun că «vrem, dar nu mai avem pe unde». Şi am tot căutat. Unii colegi au mers pe la Hârşova, dar am înţeles că şi acolo au fost epuizate locurile. Mai trebuie să avem puţină răbdare”, a mai spus şeful IŞJ Constanţa.



Prioritizarea cadrelor didactice, doar pe hârtie





Deşi ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a anunţat, săptămâna trecută, că prioritate la vaccinare ar trebuie să aibă personalul din învăţământul preşcolar şi primar, adică exact grupele care vor relua cursurile fizice pe 8 februarie, în realitate, programarea ţine mai mult de abilitatea şi răbdarea de a sta pe platforma online a persoanei desemnate de fiecare unitate de învăţământ să facă înscrierile. „Trebuie să avem îngăduinţă, cel puţin eu aşa o văd, trebuie să aibă prioritate cadrele didactice care prezintă anumite comorbidităţi şi cele care predau pentru învăţământul preşcolar şi învăţământul primar pentru că pe cele trei scenarii care au fost puse în discuţii avem învăţământul preşcolar şi primar cu prezenţă fizică. Prioritatea a fost stabilită la nivelul acelui comitet naţional. În momentul în care discutam numai despre 48,66% din personalul din unităţi de învăţământ care ar fi vrut iniţial să se vaccineze, trăiam o zonă de dezamăgire. Acum am ferma convingere că este un procent irelevant în discuţie şi că vorbim de mai multe persoane, pentru că este puterea exemplului celor din jur şi o mai bună înţelegere a situaţiei. Bine ar fi să existe această înţelegere şi să se lase prioritate celor care au comorbidităţi şi celor care sunt în învăţământul preşcolar şi primar”, a subliniat inspectorul şcolar general.





Angajaţii din învăţământ sunt cuprinşi în etapa a doua de vaccinare, făcând parte dintr-un domeniu cheie. Cu toate acestea, foarte puţini au fost deja imunizaţi, restul aşteaptă să se poată programa. Cu deschiderea iminentă a grădiniţelor, a şcolilor şi liceelor, începând cu 8 februarie, unii sperau că vor fi vaccinaţi până atunci, astfel încât să reducă riscul îmbolnăvirii sau transmiterii virusului.