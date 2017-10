Profesorii constănţeni primesc înapoi banii pe concediu. Aflaţi când şi cât

Profesorii constănțeni primesc înapoi banii pe concediu. Aflați când și cât

O adresă emisă în atenția Inspectoratului Școlar Județean Constanța de către Trezoreria Constanța a încins, ieri, din nou spiriteleprin cancelariile unităților de învățământ.La prima vedere, înștiințarea cu pricina părea o veste bună. Mai apoi, din discuția cu reprezentanți din sindicat am realizat că se prefigurează, cel mai probabil pentru luna decembrie, un nou scandal.„Având în vedere solicitările multor consilii locale privind alocarea de sume defalcate din TVA pentru plata drepturilor sa-lariale câștigate în instanță de cadrele didactice din învățământul preuniversitar de stat, inclusiv din învățământul special, vă informăm că acestea ar putea fi acordate în luna decembrie a anului curent, în funcție de disponibilul rămas neutilizat sau urmare a suplimentării acestei poziții printr-o posibilă rectificare bugetară în acest sens.Prin urmare, având și acordul Inspectoratului Școlar Județean Constanța, notele justificative prin care se solicită aceste sume se vor depune la Trezoreria Constanța după data de 10 decembrie, dată limită pentru solicitările de natură direct salarială”, se arată în adresa Trezoreriei Constanța.Clarificări mai mult decât necesareDrepturile salariale câștigate în instanță se referă la achitarea diferenței de 25 la sută din indemnizația de concediu pe lunile iulie și august 2010, percepută greșit prin aplicarea Legii 118/2010, privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar.Vă reamintim că indemnizația de concediu cuvenită cadrelor didactice pentru anul școlar 2009-2010 nu trebuia să intre sub incidența Legii 118/2010, care a intrat în vigoare în data de 3 iulie a aceluiași an.„Banii de concediu reprezintă un drept câștigat de profesori după munca pe care au prestat-o în timpul anului școlar, care s-a încheiat în 15 iunie 2010, deci aplicarea Legii 118/2010 s-a făcut abuziv”, declara la vremea respectivă Liviu Pop, lider sindical național.„Trebuie să mă asigur că am bani de salarii!“Din discuția purtată cu trezorierul șef Laurențiu Mateizer am aflat că adresa prezentată mai sus s-a impus ca urmare a faptului că o serie de școli au primit rând pe rând banii câștigați în instanță și există riscul diminuării drastice a fondului de salarii. „L-am consultat pe contabilul șef al ISJ Constanța și am aflat că suma câștigată în instanță de angajații din educație ar ajunge la circa 30 milioane lei, iar într-o lună salariile din învățământul constănțean se ridică la 23 de milioane lei. Faptul că există o hotărâre în instanță nu lasă loc de tocmeală, iar banii la care facem referire sunt ai primăriilor, și nu ai Trezoreriei. Noi nu facem decât să-i gestionăm cât mai bine pentru a putea asigura salariile cadrelor didactice. După ce plătim ultimul salariu de anul acesta în învăță-mânt vom putea discuta cu ISJ și sindicate care sunt prioritățile”. În final, trezorierul șef a ținut să precizeze că deși Ministerul Finanțelor nu a alocat nici un leu pentru hotărârile câștigate în instanță, Trezoreria nu va returna nici un ban înapoi la București, toate resursele urmând a fi folosite pentru a răspunde solicitărilor profesorilor.Pe de altă parte, reprezentanții sindicatului constănțean afirmă că după data de 22 octombrie se va ști suma disponibilă și se vor putea avansa eventuale liste cu beneficiari.