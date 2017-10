Profesorii constănţeni iau lecţii de la austrieci

În cadrul cursului de formare „Motivația pentru studiu“

Profesorii constănțeni iau lecții de la austrieci

Astăzi, și mâine, la Liceul Teoretic „George Călinescu” din Constanța, se desfășoară cursul de formare „Motivația pentru studiu”. Acesta este adresat profesorilor și se integrează în activitățile derulate în cadrul Proiectului Internațional MOST, din care instituția face parte începând din 2010. Formatorii austrieci ai cursului sunt profesorii Christine Chalupka, Ralf Riesser și Elke Sumper. Aceștia își propun ca, pornind de la analiza situației abandonului școlar din România, să construiască, împreună cu participanții, un model de comunicare prosocială de calitate și un program minimal de creștere a gradului de prosocialitate a elevilor. În plus, profesorii din școlile constănțene vor avea ocazia să afle cum pot utiliza strategii de comunicare și stiluri relaționale pentru a atrage și integra elevii în activitățile școlare. Centrat pe acțiunile destinate dezvoltării motivației elevilor pentru studiu, Proiectul MOST (Motivation for study) face parte din Programele Europene Comenius dedicate învățării pe tot parcursul vieții (Lifelong Learning Programme) și cuprinde schimburi de experiență și derularea de cursuri pentru cadrele didactice interesate de cultivarea motivației pentru învățare a copiilor. În opinia organizatorilor, cursul este un bun prilej ca fiecare dintre cei ce vor participa să își completeze tehnicile de atragere a propriilor elevi către materia predată, într-o perioadă în care, din motive diverse, tinerii sunt din ce în ce mai demotivați să învețe. Activitățile din cadrul cursului sunt variate și constau în dezbateri, joc de rol, focus grup și se vor derula în Centrul de Documentare și Informare din cadrul Liceului „Călinescu”, în limbile engleză și germană.