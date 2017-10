Profesorii constănţeni fug de "tentaţia" Bacului: "Suspiciuni, bani puţini şi răspundere mare"

10

mi-ati furat orele d-na Tarna Anghelina

In anul scolar 2002-2003, am fost incadrata ca prof. ec. "Management" si in completare inspectorul de specialitate Neagu, mi-a dat ore de desen artistic la cls a VI-a, iar d-voastra inginer topometrist aveati orele mele de management in norma didactica. Acum intelegeti de ce tinerii sau suplinitorii doresc sa-si cam vada de viata lor in excursii in strainatate sau acasa cu familia? ptr ca daca voi va bateti joc de oameni si le furati orele cum mi le-ati furat mie si m-ati platit "necalificat" pe desen,atunci efectul pe termen lung este :"cu ce dai cu aia primesti". fiti corecti si atunci vom face echipa. si inca ceva: mi-ati dat si calificativul "bine", asta in conditiile in care faceam naveta, participam la toate activitatile alaturi de colegi, plecam la 7 si veneam la 15:30 acasa, zi de zi. dumneata ai indemnizatie 50% si esti motivata, invatati sa respectati oamenii.