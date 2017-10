Profesorii au picat pe capete la examenul de titularizare

Joi s-au afișat rezultatele la concursul național unic de ocupare a posturilor vacante din învățământul preuniversitar. Listele, așteptate cu nerăbdare de zeci de candidați, chiar în curtea Inspectoratului Școlar Județean, au sosit încă de dimineață de la centrele universitare unde au fost evaluate lucrările. La panou însă, dezamăgire. Viitorii profesori au fost luați prin surprindere de notele mici care le-au fost acordate. Unora, aproape că nu le venea să creadă că de-abia reușiseră să obțină un cinci. „Chiar am învățat pentru exa-menul acesta, m-am străduit, mai ales pe căldurile astea, dar nu mă așteptam să iau doar 6", ne-a spus una dintre candidatele la proba de limba și literatura română. O altă viitoare învățătoare ni se plângea: „Eu cred că profesorii universitari nu ar trebui să corecteze lucrările unor profesori preuniversitari. Ei nu au nici o legătură cu ce se face la clasă”. De altfel, la specializarea educatoare, din 149 de candidați, 66 au avut note sub 5, iar 57 de-abia au primit note între 5 și 6,99. Nu au lipsit mediile de 1 și 2. 26 de viitoare educatoare au reușit să obțină note cuprinse între 7 și 10, având posibilitatea de a opta pentru un post de titular. La educație fizică, din cei 46 de participanți la concurs, 14 au obținut medii peste 7, 22 au luat între 5 și 6,99, iar 10 au picat. Pentru maiștri instructori s-au prezentat cinci candidați. Unul nu a reușit să promoveze, unul a luat peste 5, iar trei au avut peste 7, astfel încât se pot titulariza. O situație foarte gravă s-a înregistrat la specializările drept și cultură civică, unde nici un candidat nu a reușit să promoveze. În mod surprinzător, față de anii trecuți, la limba română și la limbile străine au fost luate note destul de bune. La limba și literatura română s-au prezentat 142 de candidați. Numai 11 nu au obținut nota de trecere, în rest, 67 având între 5 și 7, iar 54, între 7 și 9. La limba engleză, au fost mai puțini candidați – 72, însă mai mult de jumătate au avut note între 7 și 9, numai șase nepromovând. Și franceza a fost fruntașă cu 34 de candidați participanți la concurs și 18 titularizabili. De asemenea, germana, spaniola și italiana au stat foarte bine cu procente de pro-movabilitate de 100 la sută. Învățătorii s-au descurcat și ei foarte bine. De altfel, la această specializare s-au înregistrat cei mai mulți candidați - 277. Doar 10 au picat, 121 au avut note cuprinse între 5 și 6,99, iar 146 au avut rezultate foarte bune, cu note între 7 și 9,99. Un candidat a obținut nota maximă. Alte două note de 10 au mai fost obținute la educație muzicală și psihopedagogie specială. Candidații nemulțumiți de notele obținute au la dispoziție 48 de ore de la afișarea rezultatelor pentru a depune contestațiile. Rezultatele finale vor fi date luni, 23 august. 