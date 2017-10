Profesorii ameninţă cu proteste: "În educaţie nu faci performanţă cu profesori care nu sunt plătiţi corect!"

Profesorii amenință cu proteste: "În educație nu faci performanță cu profesori care nu sunt plătiți corect!"

În cadrul întâlnirii au fost discutate mai multe probleme din învățământul preuniversitar, printre care necesitatea adoptării unei noi Legi a educației, modificarea programelor școlare, dar și salarizarea angajaților din învățământ sau recuperarea banilor câștigați în instanță.„Ministrul Finanțelor a confirmat calculele făcute de federația noastră, potrivit cărora, salariile nete în învățământul preuniversitar cresc cu 3% în ianuarie 2018 și cu 22% în luna martie a anului viitor, deși salariul brut se majorează cu 50%. Motivul îl reprezintă transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat. Este nevoie de o soluție prin care veniturile cadrelor didactice să crească mai mult, altfel, educația rămâne sistemul cu cele mai mici salarii. Dacă majorarea salariilor nete ar fi fost de 50%, am fi putut spune că este un câștig real și ar fi reprezentat un pas important în atragerea tinerilor performanți și cu vocație în meseria de dascăl. În situația aceasta, însă, să vii la catedră cu un salariu de 1.795 de lei, în 2018, nu știu dacă e un efort pe care un tânăr capabil și-l dorește, iar plecarea spre mediul privat este iminentă”, a declarat președintele FSLI, Simion Hăncescu.Premierul a promis că, până la sfârșitul acestui an, vor fi găsiți banii pentru plata sumelor restante la drepturi salariale, stabilite prin sentințe judecătorești. De asemenea, pentru plata dobânzilor, Ministerul Educației va trebui să reglementeze în perioada următoare cadrul legal care să permită plata acestora de la bugetul de stat, urmând ca plata efectivă să se facă, cel mai probabil, anul viitor.De asemenea, Guvernul a acceptat ca plata salariilor pentru învățământul preuniversitar să se facă direct la unitățile de învățământ și nu prin intermediul primăriilor, cum se întâmplă în acest moment. Se ia în discuție și renunțarea la costul standard per elev, întrucât salariile din educație sunt stabilite prin lege, iar acest cost standard nu se mai justifică.„În perioada următoare vor fi demarate discuții pe o nouă lege a educației, care să se aplice începând cu data de 1 septembrie 2018. Guvernul recunoaște, de asemenea, că programele școlare trebuie regândite din temelii, iar Ministerul Educației urmează să stabilească procedura de lucru. În această săptămână vor fi noi discuții la Ministerul Muncii pentru clarificarea unor aspecte privind aplicarea Legii de salarizare, care a provocat confuzii, precum și aspecte privind Legea pensiilor. Toate aceste concluzii vor fi comunicate membrilor noștri de sindicat, alături de care vom decide strategia pentru perioada următoare. Anunțăm că există riscul declanșării unor proteste”, a mai declarat liderul de sindicat.