Profesori şi elevi din Europa, în vizită la Liceul „Ioan Cotovu“ din Hârşova

Profesori și elevi din Europa, în vizită la Liceul „Ioan Cotovu“ din Hârșova

Liceul Teoretic „Ioan Cotovu” Hârșova desfășoară, în perioada 2012-2014, proiectul cu titlul „To understand today’s life by discovering our old European traditions”, în cadrul Parteneriatului multilateral COMENIUS, având ca parteneri: Sakir Lakse Ilkogretim Okulu - Inegol, Turcia, Instituto Magistrale „Domenico Berti” - Torino, Italia, Maison Familiale Rurale - Balleroy, Franța, Agrupamento de Escolas de Atouguia de Baleia - Peniche, Portugalia.În proiect au fost implicați un număr de 21 elevi care au beneficiat de vizite în țările partenere, coordonați de echipa de implementare formată din coordonator - profesor Geanina Mărgineanu, prof. Daniela Țepeș, prof. Crina Ostaci, profesor Dorina Toma, profesor Maria Bucșan.Zilele acestea, la Hârșova s-a derulat activitatea cu tema „Festival Multietnic”, Liceul Teoretic „Ioan Cotovu” găzduind un număr de 14 elevi și 13 profesori din țările partenere.„Festivalul Multietnic de la Liceul Teoretic «Ioan Cotovu» își propune cunoașterea de către elevi a unor spații și oameni din diferite zone ale Europei, cu scopul creșterii gradului de înțelegere și acceptare a diferențelor culturale, în spiritul Uniunii Europene. Această formă de învățare socială se dovedește a fi o modalitate atractivă și eficientă”, afirma elevul Lazăr Teodor, inițiatorul acestui proiect.