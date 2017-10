Profesori din 12 ţări, în vizită la Şcoala nr. 16

Profesori din 12 țări, în vizită la Școala nr. 16

Începând de astăzi, un grup de profesori din Europa vizitează Școala Gimnazială Nr. 16 Constanța, în cadrul proiectului Co-menius „Let’s make our world more clean and green”. România, Grecia, Franța, Spa-nia, Norvegia, Italia, Slovenia, Letonia, Lituania, Anglia, Turcia, Polonia sunt țările care derulează activități ECO pentru o lume mai curată și mai verde.Scopul acestui proiect este să sensibilizeze și să trezească interesul elevilor pentru protecția mediului, realizând astfel că viețile lor depind direct de calitatea mediului înconjurător.Profesorii din țările menționate vor participa alături de profesorii și elevii din Școala Gimnazială Nr. 16 Constanța la derularea activităților din pro-iect. Elevii vor con-fecționa obiecte din materiale reciclabile, se vor implica într-o paradă cu ținute ECO, iar în final vor viziona un program artistic cu dan-suri și cântece popu-lare românești.