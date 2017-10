Profesori de toată jena. Au plecat din examen când au văzut subiectele!

7

jurnal de vacanta

Jurnalismul de la noi e de genul "Copy-Paste" si mult Can Can, adica articole cu limbaj de lemn si barfe de la colt de strada, cu texte preluate mot a mot si neverificate de nimeni din redactie, ca doar toti sunt la fel de semidocti. Si cred ca acest comentariu ar fi valabil la mai toate articolele, nu numai in cazul acestui articol scris evident prin copy-paste si titlul de can-can care sa jigneasca o categorie de bugetari si-asa umilita de societate.