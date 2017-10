Profesori de la Colegiul Energetic, la o reuniune în Copenhaga

Zilele acestea, la Copenhaga, are loc cea de-a treia reuniune a Proiectului cu finanțare europeană Learning to learn by teaching 2, la care participă și echipa de proiect a Colegiului Tehnic Energetic din Constanța, alcătuită din prof. Claudia Nițu, director, și profesorii Nicoleta Banu, Magda Manțu și Adriana Ciocan.Colegiul Tehnic Energetic din Constanța este partener și beneficiar în acest proiect finanțat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus +, pe axa KA 2 - Parteneriate strategice pentru educația adulților, al cărui coordonator este Universita Degli Studi Della Tuscia din Viterbo, Italia.Proiectul numără șapte parteneri, din Italia, Grecia, Portugalia, Danemarca, Belgia, Anglia și România și asigură sustenabilitatea unui proiect Grundtvig anterior. Proiectul se adresează în special cadrelor di-dactice participante, dar și elevilor adulți, care vor contribui la realizarea unor produse de proiect, cum ar fi Ghidul electronic despre cercetarea realizată de profesori și un metaknowledge clip despre demersul metodologic.La Copenhaga, echipa Colegiului Energetic va prezenta rezultatele cercetării pe tema family literacy, care presupune învățarea timpurie ghidată de părinți, dar și activitățile nonformale de învățare, pe toată durata vieții, în cadrul unei familii.