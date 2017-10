Profesori daţi afară din învăţământ pentru fraude la Bacalaureat

1

luati-o mai cu 10 ani in urma si in C-ta

Veti vedea cate contracte de munca veti desface in C-ta la listele trimise de Bucovala care intermedia pe vremea cand era la resurse, Neagu -care dadea listele si semnele lucrarilor elevilor din bac spunand c-a zis Miu Petrica, Gevat , pai cam tot inspectoratul ar trebui sa plece cu contractul d munca desfacut. si? n-o sa mai aiba loc nici in Mamaia sa vanda popcorn. DNA ul sa caute cu 10 ani in urma, cu mare atentie si-o sa gasiti si profesori care o sa va confirme. ca sunt destui care stiu sa si vorbeasca. inca mai sunt.