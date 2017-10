Profesori cu nume grele, pe piaţa meditaţiilor. Elevii le fac concurenţă!

Profesori cu nume grele, pe piața meditațiilor. Elevii le fac concurență!

Privite cu prea multă suspiciune și catalogate la limita legalității, meditațiile au constituit dintotdeauna un sprijin binevenit pentru profesorii care, deși sunt cotați ca fiind foarte buni la catedră, au salarii de…plâns.Nu este o bucurie faptul că se ajunge la aceste ședințe în particular plătite cu bani mulți de către părinți, dar sistemul românesc merge astfel ca uns de prea mulți ani ca acum să poată fi ținut sub control fenomenul.Și dacă mulți dintre acești părinți ajung să apeleze la „a doua școală” în special la recomandările primite prin… viu grai, am descoperit mulți profesori constănțeni care și-au făcut publică disponibilitatea prin inter-mediul numeroaselor site-uri de pe internet și care, cel mai probabil, sunt cu plata taxelor la zi.Printre cadrele didactice constănțene, am găsit pe prof. Veronica Puiu „profesor cu experiență și rezultate excelente ale candidaților pe carei-am pregătit, meditez limba română și limba engleză, orice nivel. Prima ședință conține o evaluare generală a cunoștințelor. Explicațiile se dau pe înțelesul tuturor, se explică ori de câte ori este nevoie”, contra sumei de 50 lei ședința.Cu 10 lei mai puțin, prof. Cristina Bogzoiu, alt „profesor cu expe-riență, ofer meditații la limba și literatura română pentru elevi clasele V - VIII. Meditațiile se pot desfășura atât la domiciliul elevilor, cât și la domiciliul meu. Ofer și rog seriozitate. Prima ședință este gratuită pentru a testa nivelul copilului și pentru a stabili strategia”.În schimb, prof. Andreea Bărzoiu, „profesoară la o școală de prestigiu din Constanța, corector la examenele naționale în fiecare an, ofer meditații la limba română în vederea pregătirii pentru examenele naționale. Veți primi materiale și cursuri atent elaborate și veți fi tratați cu respect, răbdare și înțelegere”. Totul pentru 60 lei ședința.Același tarif este perceput și de Iuliana Militaru „profesor, experiență de 15 ani, meditez la limba și literatura română pentru bacalaureat, facultate, străini. Ședința va avea loc cu un elev sau maximum doi elevi. Reduceri de prețuri pe blog!”.Cei din bănci le fac concurență celor de la catedră Și nu ar fi neapărat un delict! Ale-xandra R., o elevă de liceu, a postat următorul anunț: „De ce să îți pară matematica grea în clasele primare? Sunt anii în care matematica este cea mai frumoasă. Sunt elevă la un liceu foarte bun din Constanța, ofer meditații elevilor din clasele I-IV”, cu doar 30 lei ședința.Ali Aydan, elevă în clasa VIII-a, participantă la două olimpiade naționale de matematică, medalie de argint și numeroase premii la concursurile județene și naționale de matematică meditează cu 40 lei.La Flavius Costache este și mai ieftin - 25 lei. „Sunt elev al Liceului Teoretic «Ovidius», ofer meditații la matematică pentru rezolvarea te-melor, pregătire suplimentară și ad-mitere la liceu”. Iar Daniela Pintea, clasa a XII-a, se descrie „olimpică la matematică, persoană serioasă, cu spirit pedagogic, relaționare foarte bună cu elevul. Ofer meditații ma-tematică, clasele I-X la domiciliul elevului sau la domiciliu propriu”. Cost 30 lei.O altă elevă de liceu, Daniela Grigoruță, 17 ani, profil matematică-informatică cu experiență în lucrul cu copiii de la 12 ani, oferă „meditații elevilor din clasele V-VIII pentru mă-rirea nivelului de înțelegere și apro-fundare atât la algebră, cât și la geometrie, pregătire intensă pentru admitere la liceu. Prima ședință este gratuită, fiind una de probă”.