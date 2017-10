Profesori constănţeni care au picat testul psihologic

Profesori constănțeni care au picat testul psihologic

La fiecare început de an școlar, cadrele didactice din învățământul constănțean sunt obligate să prezinte un set de analize medicale, printre care și testarea psihologică. La Liceul „Nicolae Dumitrescu” din Cumpăna, după cum confirmă chiar primarul Mariana Gâju, nouă profesori nu au trecut cu bine acest test. Ba mai mult, trei dintre ei au fost îndrumați spre un control de specialitate la psihiatru. Am încercat să aflăm amănunte de la prof. Lenuța Irina Pavel, directorul instituției, dar nu a putut fi contactată. Reamintim că, în semestrul II al anului școlar trecut, la o întâlnire cu presa, inspectorul școlar general prof. dr. Răducu Popescu susținea că cei de la catedră ar trebui testați și de câte patru ori pe an, poate astfel s-ar reduce reclamațiile depuse la sediul din str. Mihai Eminescu. La vremea respectivă fuseseră înregistrate 85 de plângeri din partea părinților nemulțumiți de comportamentul profesorilor. „Nu întotdeauna profesorii sunt în cea mai bună formă psihică, sunt momente grele pe care le parcurg și care lasă urme. Aceste tulburări reprezintă un risc major atât pentru cadrul didactic, dar mai ales pentru copii”, spunea Răducu Popescu.