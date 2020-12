Profesori ai Universității „Ovidius”, premiați de Academia Română

Răzvan-Constantin Caratănase a fost distins cu Premiul „Ion Andreescu“, pentru lucrarea Sacrosanctus (Expoziţie Galeria „Simeza“), iar Ovidiu Cristea a primit, împreună cu Liviu Pilat, Premiul „Mihail Kogălniceanu“, pentru lucrarea The Ottoman Threat and Crusading on the Eastern Border of Christendom during the 15th Century, în cadrul ceremoniei online de decernare a Premiilor Academiei Române pentru anul 2018 organizată astăzi, 3 decembrie 2020.







Răzvan-Constantin Caratănase este artist-gravor, cu 17 expoziții personale și peste 240 de expoziții colective și de grup (România, Austria, Belgia, Bulgaria, Canada, Franța, Germania, Grecia, Italia, Israel, Japonia, Polonia, Portugalia, Republica Moldova, Spania, Statele Unite ale Americii, Turcia și Ucraina), și lector universitar doctor în cadrul Facultății de Arte a Universității „Ovidius” din Constanța. A obținut peste 100 premii, medalii și distincții pe plan național și internațional, printre care: Cavaler al Ordinului Meritul Cultural – Administrația Prezidențială a României (2019), Premiul ministerului Culturii din România (2020, 2017 și 2016), Premiul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova (2019), Distincția „Certificate of Merit” acordată de Uniunea Artiștilor Plastici din Bulgaria (2019), Premiul „Arco di Traiano” la Concursul internațional de Artă Contemporană, Benevento, Italia (2018), Premiul pentru Grafică acordat de Uniunea Artiștilor Plastici din România (2017), Distincţia „Segnalazioni Speciale” la Concursul Internațional de Artă Contemporană, Sulmona, Italia (2017), Premiul pentru Cultură acordat de Comisia Naţională a României pentru UNESCO (2016).







Ovidiu Cristea este istoric, director al Institutului de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române, profesor asociat la Facultatea de Istorie și Științe politice a UOC, unde susține cursul fundamental de Introducere în Istoria Medievală a românilor.







Premiile Academiei Române sunt acordate celor mai reprezentative creații științifice și culturale românești, în domenii diverse, de la literatură, istorie, filosofie, arte plastice, teatrale și muzicale, până la matematică, fizică, chimie, biologie, agronomie, silvicultură, științe tehnice și tehnologia informației. Pentru anul 2018 au fost acordate 63 de premii. Lista completă poate fi accesată aici: https://acad.ro/premiileAR/liste/2018.pdf