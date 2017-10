Profesori ai Şcolii "Dimitrie Cantemir" au reprezentat România

Profesori ai Școlii "Dimitrie Cantemir" au reprezentat România

Trei cadre ale Școlii gimnaziale nr. 38 „Dimitrie Cantemir” Constanța - prof. înv. pr. Claudia Cârstocea, prof. înv. pr. Anca Emandii și prof. înv. pr. Alina Stan - au reprezentat România în cadrul primei mobilități, din Turcia, incluse în proiectul Erasmus+, „Seeing and reading the values” („Văzând și citind valorile”), proiect finanțat din fonduri europene.Acest proiect multilateral este inițiat de Școala Cahit Zarifoglu Ilkokulu din orașul Konya, Turcia, și are ca parteneri școlile din Konya (Turcia), Constanța (România), Nettuno (Italia), Slatina (Croația), Poniatowa (Polonia) și La Solana (Spania). Acestea vor fi gazde ale celor șase mobilități (cinci rămase), care se vor desfășura pe parcursul următoarelor șaisprezece luni.Principalele obiective ale acestui proiect sunt formarea și dezvoltarea gândirii creative a copiilor, prin activități bazate pe interpretarea de imagini, îmbunătățirea exprimării orale și scrise, dezvoltarea abilităților sociale și transformarea valorilor universale în stil de viață.Fiecare din școlile implicate în proiect are distribuită câte o valoare: Turcia - toleranță, România - generozitate, Italia - responsabilitate, Polonia - curățenie, Croația - cinste și Spania - întrajutorare. Proiectul se va încheia în aprilie 2018 și va avea ca produs finit „Cartea universală a valorilor”, material ce se va realiza după analizarea și compilarea tuturor materialelor realizate de elevii din toate școlile participante, pe valorile alese.Următoarea mobilitate în proiect se va derula în luna martie 2017, în Italia, iar România, prin Școala gimnazială nr. 38 „Dimitrie Cantemir”, va fi gazda țărilor implicate în proiect în luna septembrie 2017.