Profesori acuzaţi de TRĂDARE şi TERORISM. Fost director de şcoală din Constanţa: "Ne aşteptăm să apară presiuni!"

Profesori acuzați de TRĂDARE și TERORISM. Fost director de școală din Constanța: "Ne așteptăm să apară presiuni!"

Fostul director al Școlii Spectrum și profesor de excepție al Liceului Teoretic Internațional de Informatică din Constanța, Mustafa Oz, în prezent director al Liceului Internațional de Informatică din București, și-a manifestat îngrijorarea vizavi de posibilele presiuni pe care Turcia ar putea să le facă asupra autorităților de la București. Totul după „tentativa de lovitură de stat” din 2016, așa cum a numit-o președintele Recep Tayyip Erdogan.„Am înțeles că, săptămâna aceasta, vine în România ministrul de Externe turc. Ne așteptăm să apară presiuni. Au apărut imediat după puciul eșuat din 2016, când vice prim-ministrul turc a spus că suntem teroriști și că trebuie închise toate școlile acestea. Dar și Ministerul de Externe și Ministerul Educației au declarat atunci că școlile Lumina funcționează conform legislației din România și nu există nicio problemă. Fiind o țară democratică, nu s-a dat curs presiunilor din Turcia, dar presiunile nu au scăzut niciun moment”, a declarat prof. Mustafa Oz.Declarațiile vin într-un context deloc favorabil rețelei de învățământ turce. Chiar la începutul acestei luni, pe 6 septembrie, dincolo de Prut, directorul Liceului „Orizont” din Chișinău, alături de alte șase persoane din administrație, au fost „săltați” de ofițerii Serviciului de Informații și Securitate (SIS), fiind ulterior expulzați din Republica Moldova. Destinația - Istanbul.De altfel, Serviciul de Informații și Securitate a anunțat că șapte cetățeni străini au fost declarați indezirabili și expulzați de pe teritoriul Republicii Moldova. Motivul - aceștia ar face parte dintr-o grupare islamistă!Mustafa Oz spune că 30% dintre acțiunile Liceului „Orizont” din Chișinău, unde au fost efectuate arestările, sunt deținute de Lumina Instituții de Învățământ, organizația finanțată de oameni de afaceri turci.„Ne îngrijorează situația din cauza presiunilor venite din partea Turciei și a lui Erdogan, care a promis să reconstruiască palatul prezidențial din Chișinău și am înțeles că are și o vizită în Moldova. Colegii noștri de la Chișinău au fost oferiți cumva drept cadou cu această ocazie. Ne doare foarte mult situația aceasta. Persoanele respective au depus de șase luni cerere de azil politic în Republica Moldova și nu cred că se pot expulza fără o hotărâre judecătorească”, a spus Mustafa Oz, citat de Mediafax.Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a adresat Guvernului Republicii Moldova o scrisoare în care a formulat mai multe întrebări despre procedurile la care au fost supuși cetățenii turci reținuți joi, la Chișinău.La rândul său, Amnesty International Moldova a semnalat încălcarea drepturilor fundamentale ale omului, în privința administrației rețelei de licee „Orizont”. Organizația arată că Serviciul de Informații și Securitate a încălcat procedura de reținere, percheziționare și ridicare și a violat normele ce privesc libertatea și securitatea persoanelor, stipulate în convențiile la care Republica Moldova este parte. Totodată, Amnesty International Moldova cere autorităților centrale de stat investigarea cât mai promptă și eficientă a încălcărilor comise față de persoanele nominalizate.XXXRețeaua Lumina Instituții de Învățământ activează de aproape două decenii și în România. Mai mult, la Constanța funcționează două instituții: Liceul Teoretic Internațional de Informatică și Școala Spectrum, ambele cu rezultate excelente. Dincolo de olimpici și medaliați în concursurile internaționale, dau un singur exemplu: la bacalaureatul 2018, în Constanța au fost obținute doar două note de 10 curat, ambii elevi fiind de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică…Recent, am aflat cu stupoare că fostul director al Internaționalului, prof. Mehmet Feyzullah Yîldîz, a fost condamnat la 13 ani de închisoare, acuzat fiind de TRĂDARE și TERORISM.Așa cum am mai scris, l-am cunoscut personal pe acest om, așa cum au făcut-o alte sute, poate chiar mii de persoane: miniștri, primari, prefecți, președinți și directori de diverse instituții publice sau private. Nu părea a terorist…Au trecut mai bine de doi ani de la evenimentele de la Istanbul, iar autoritățile turce ar face bine să prezinte lumii PROBELE incriminatorii. Dacă sunt teroriști (apropo, mâine se împlinesc 17 ani de la atacul terorist cu avioane din SUA), să fie prezentate dovezile și să se ia măsuri urgente! A nu se uita că în cadrul rețelei școlare activează mii de elevi și profesori români, care ar fi, astfel, oricând expuși la acte de terorism. Foarte gravă ipoteză, dar, știind că serviciile veghează și monitorizează activitățile mai bine decât vă imaginați, nu cred că ar fi posibil asemenea scenariu.Pe de altă parte, dacă nu sunt probe, atunci presiunile ar trebui să înceteze. România este un stat democratic membru al Uniunii Europene, are legislația conectată la care a UE, iar incidentele de la Chișinău nu cred că ar putea fi posibile în țara noastră.