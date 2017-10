Profesor bătut în mijlocul clasei, din răzbunare

1

INVATAMANT

mmda. este destul de alarmant ,, subiectul-invatamant". de ce ? pentru ca tot ce a fost pe vremea ,,ceausismului" a fost de nota 100/100=10 +. din generatia mea ( la sc. gen. nr. 5 rm. valcea, ,, promotia 1983 clasa 8- toti au iesit oameni in viata. multumim cadrelor didactice care au educat atatea generatii de elevi. cinste dumnealor. din clasa mea , toti sunt oameni cu ,,picioarele pe pamant,, ( nu au comis fapte ilegale....).... . nu exista ca un profesor sa fie batut in clasa sau pe strada pe vremea comunismului. libertatea cu toata goliciunea din presa si mas media , a dus de rapa mentalitatea romanilor, care sufera de boli neuro-psihice grave , si ce-i mai grav multi nu se trateaza , sunt fugiti din spitale, sunt iesiti din penitenciare....si asta datorita consumului de narcotice, droguri , stupefiante de orice natura si alcool. lipsa banilor si locurilor de munca conduc spre agravarea situatiei populatiei, care reactioneaza tot mai violent si la cele mai mici ,,altercatii"...sunt destui analfabeti care nu sunt in stare sa poarte o discutie normala, explicativa... si care sar la bataie unu doi, ca sa e mai usor pt ei. iar cei mai multi nu sunt in stare sa mai educe si copii sau nepotii, nu au ei educatia necesara ,de unde sa mai cerem si sa ofere urmasilor.iar altii nici nu isi pierd timpul cu asa ceva. din contra...