Anchetă la Școala din Tortomanu

Profesor acuzat că a strâns de gât un elev

O altercație între fostul director al Școlii din Tortomanu, prof. Petre Prisecaru, și un elev din clasa a VII-a constituie subiectul unei anchete ce se derulează în această instituție.Motivul îl constituie o reclamație depusă la Inspectoratul Școlar Județean Constanța prin care tatăl elevului îl acuză pe profesor că i-ar fi strâns de gât copilul.În urmă cu o săptămână, după cum ne-a povestit chiar prof. Prisecaru, elevul Nicolae Boaru ar fi încercat să sustragă o minge pe care profesorul o primise cadou. „A aruncat mingea la cotețe, iar eu fiind profesor de serviciu l-am pus să o aducă înapoi, moment în care a început să mă înjure!”. Același cadru didactic ni l-a descris pe elev drept un infractor care a bătut o femeie în curtea școlii până i-a rupt patru coaste. „A fost prins furând și bea și fumează cot la cot cu taică-su în cârciuma din comună. Am martori că nu l-am bătut. Pe mine mă interesează ca atâta timp cât sunt în școală copiii să fie în siguranță și să nu aibă probleme. Dar acest individ este înregistrat la Poliția Județeană cu furturi din casele oamenilor. A fost amendat că a devalizat un automobil”.„Mă lupt să nu renunțe la școală!”În ziua producerii incidentului, prof. Nicoleta Tonea, directorul Școlii Tortomanu, se afla la un curs de formare. „Am luat legătura cu părintele și am realizat propria investigație, dar copiii sunt subiectivi. De față ar fi fost gardianul care face de serviciu pe școală, dar pe care deocamdată nu l-am găsit. Facem demersuri să aflăm adevărul și în momentul în care vom finaliza ancheta vom lua măsurile care se impun atât pentru profesor, cât și pentru elev”.Tot directoarea ne-a declarat că băiatul este foarte inteligent, dar vrea să renunțe la școală. Mama lui e plecată de un an să muncească în străinătate și împreună cu sora lui, o elevă model în clasa a V-a, se află în grija tatălui. „Mă lupt cu problemele pe care le are, pentru că este un copil mai rebel, și sper să aduc un psiholog care să-l determine să nu renunțe la școală”.Întrebată dacă prof. Prisecaru a mai avut reclamații, prof. Tonea a afirmat că este doar de două luni director, iar în perioada anterioară, ca profesor învățător, nu a avut cunoștință de ce se petrece după-amiaza în instituție.Din partea ISJ Constanța se vor ocupa de investigarea acestui caz prof. Ene Ulgean și prof. Nejdet Gevat, proaspăt numit în funcția de inspector școlar general adjunct.