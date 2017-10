Profesoara de istorie, bătută de părinţii unei eleve!

8

Un dezastru

Am fost eleva D-nei Adriana Grozavu timp de 3 ani in care am acumulat extrem de multe informatii si mi-am largit orizonturile. Mi se pare o nedreptate cumplita,ceea ce s-a intamplat. D-na profesoara era si este extrem de bine pregatita in toate domeniile,nu numai in cel al istoriei,asadar parintele care a putut sa faca un asemenea lucru nu ar fi trebuit sa plateasca doar 200 de lei,nu cred ca atat costa sanatatea unui om,dar bineinteles ne aflam in Romania,unde comunicarea,dreptatea si respectul au devenit cuvinte al caror inteles deja nu se mai cunoaste. O sustin pe D-na profesoara Adriana Grozavu, de la cara nu am invatat doar o simpla istorie,ci o adevarata lectie de viata !