Profesoară de biologie sancţionată cu ore neplătite, dar tot încăpăţânată! „Nu avem puterea să o dăm afară”

Dacă la început de învățământ online, aceasta era acuzată că nu ține orele, odată cu anul școlar 2021-2022, se pare că s-ar conecta, dar nicidecum pe platformele educaționale, ci încearcă să-și țină orele, unde credeți? Pe Whatsapp și doar așa cum vrea ea, și nicidecum precum la fel ca ceilalți colegi ai săi. „Ea îşi desfăşoară activitatea ca și până acum. Nimic schimbat. Face doar ce vrea ea. Nu semnează condica de prezență, eu nu îi dau orele. Îşi ţine orele, dar numai așa cum vrea ea, pe Whatsapp. A spus că nu mai știe ce parole are pe celelalte platforme didactice, etc. Aşa că, deoarece nu-și face orele corespunzător, nu îi plătesc orele din norma didactică. Salariul i-l dăm, dar se pot scădea aceste ore din norma didactică. De fapt, i le tai săptămânal, dar nu o interesează nimic. De-a lungul timpului, i-am tot dat sancțiuni, dar nu avem puterea să o dăm afară. Legea Educației care s-a modificat în 2011 nu îmi mai permite ca la trei ani de zile consecutiv de calificativ nesatisfăcător să îi pot desface contractul de muncă. Din păcate, nu mai există această posibilitate. În plus, eu, ca director, am numărul de telefon blocat. Dacă aș vrea să o sun pentru a-i comunica ceva, nu pot. Nu este normal să fii angajat într-un loc și să nu poată da șeful de tine, indiferent despre cine este vorba”, a declarat Claudia Niţu, pentru „Cuget Liber”.





Așa cum era de așteptat, cazul se află de mai mult timp în atenția Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Constanța, care cercetează modul în care s-au desfășurat orele online în ultimele luni. Ce decizie au luat inspectorii veți afla într-una din edițiile următoare ale cotidianului nostru, atunci când vom primi răspunsul oficial de la reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Constanța.





Un cadru didactic ar trebui să aibă un comportament exemplar, mai ales că ajută la „şlefuirea” conduitei a zeci de generaţii de tineri. Din păcate, nu toţi dascălii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul învăţământului pot fi şi un exemplu de urmat pentru copii, şi acesta este şi cazul acestei profesoare, care se încăpăţânează să facă lucrurile numai cum vrea ea, fără a se supune regulilor, fără a da explicaţii pentru atitudinea pe care o afişează ori pentru modul în care îşi susține orele la clasă sau online. Mai grav este că situaţia aceasta nu este de ieri, de azi, ci trenează de foarte mult timp. De exemplu, în anii trecuți, comisia de cercetare disciplinară a Liceului de Telecomunicații s-a întrunit de câteva ori pentru a analiza modul în care își desfășura cadrul didactic activitatea, asta din cauza sesizărilor cu privire la modul în care aceasta își desfășura orele de biologie. Pe de altă parte, directorul Liceului Energetic, prof. Claudia Nițu spune că, de-a lungul timpului au avut probleme foarte mari cu acest cadru didactic, care nu a dorit să respecte regulamentele școlii și căreia i-au fost aplicate până acum o mulțime de sancțiuni. Din păcate, tot degeaba, iar pandemia de Covid-19 nu a determinat-o să se disciplineze, astfel că pe timpul stării de urgență de anul trecut, dar și în starea de alertă, a avut, în continuare, plângeri, precum că nu își face treaba așa cum ar trebui.