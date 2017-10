Prof. Victor Rădulescu, condus astăzi pe ultimul drum

Astăzi, în jurul orei 11 cortegiul funerar cu trupul neînsuflețit al prof. Victor Rădulescu va pleca de la Cimitirul Municipal Eternitatea (Energia) către Biserica Adormirea Maicii Domnului (in spatele magazinului Tomis), unde are loc slujba.Înmormântarea are loc în jurul orei 12, la Cimitirul Municipal.