Prof. univ. dr. Octavian Unc: „Facultatea de Medicină este puternică şi are dreptul la un rector“

Prof. univ. dr. Octavian Unc: „Facultatea de Medicină este puternică și are dreptul la un rector“

- Singura mea declarație în această perioadă a fost aceea că dacă în jurul meu se va crea o echipă puternică, cu care să pot să îndeplinesc câteva dintre ideile pe care le am. Declarația deschisă de candidatură nu am avut-o pentru că tot timpul am pus în balanță dacă pot sau nu să fac acest pas. Ideea de a candida la funcția de rector m-a onorat pentru că a venit din partea unor cadre universitare de la Facultatea de medicină, chiar de la Științe economice sau Teologie, au fost mai multe persoane care mi-au pus această problemă și m-am simțit onorat că am intrat în atenția dânșilor. Și dacă este să motivez decizia de a candida, aș putea spune că la nivelul Universității trebuie făcută o intervenție chirurgicală, mai trebuie făcut un transplant moral și administrativ.- Am cochetat un timp cu această idee, pentru că am crezut că pot merge pe niște căi care să ducă universitatea acolo unde cred că-i este locul. În ceea ce mă privește, am depus un jurământ real când am terminat facultatea și cred că locul meu este încă în sala de operații și cred că mai am ceva de spus și de împlinit până să trec la un plan administrativ cum este cel de rector. Punând în balanță eforturile pe care trebuie să le realizez comparativ cu ce ar însemna plecarea mea din sala de operație, din mijlocul pacienților, cred că-mi iubesc mai mult în momentul de față chirurgia și pacienții și aș simți că-i trădez dacă m-aș duce pe acest post care oferă, evident, și orgoliul unei înălțări administrativ-profesionale. Unul dintre visele declarate pentru mine era realizarea unui Institut de cancer la Constanța, unde să se găsească toate elementele terapeutice și diagnostice care să permită pacienților să lupte cu această boală, nu neapărat să plece la Cluj, Istanbul sau Viena.- Sincer, am fost într-un fel poate dezamăgit, poate intrigat, de gestul decanului de la facultatea de medicină care a demisionat acum câteva zile fără a aduce o motivație a gestului și invocând acea presiune. Această nemărturisire a decanului cred că este o primă dovadă a unei stări de fapt care există în cadrul acestei facultăți. Până acum se vorbea de consiliul profesoral și personal am fost intrigat, încă o dată, de prezența unor persoane cu o gradare universitară sub nivelul altor cadre didactice din același loc, din aceeași disciplină. Deși sunt în relații absolut colegiale și prietenești cu actualul director de departament de la discipline chirurgicale, nu mi se pare normal, într-o situație universitară, să fie șef de lucrări și acolo opt sau zece profesori. Nu cred că un asistent universitar sau un șef de lucrări poate să vină și să ia decizii în fața unor profesori. Poate că doamna Andronescu a avut în vedere și acest lucru: o atmosferă de zumzet, de stup, care parcă nu mai este de albine, ci de viespi. Și nu este vorba de orgolii, ci de respectarea unei ierarhii care mai mult decât oriunde în medicină trebuie respectată. Pentru că la Facultatea de medicină experiența este absolut decisivă. Un chirurg cu 30 de ani de activitate, indiferent de posibilitatea lui fizică de tinerețea sau bătrânețea mentală, evident va rezolva oricând un caz cu un alt bagaj de experiență decât tânărul super școlit, super informatizat.- A fost multă vreme facultatea care a furnizat banii necesari pentru multiplele realizări atât la nivelul vechii clădiri a Universității, la realizarea Campusului. E adevărat că a trecut și prin momente mai puțin favorabile, dar prin numărul de cadre didactice, sunt 170, prin amploarea și numărul studenților pe care îi are în cei șase ani de pregătire reprezintă un nucleu - și poate ating o problemă delicată - care oricând poate constitui el însuși fundamentul unei Universități de Medicină și Farmacie, cum există în centrele de tradiție. Nu cred că în acest moment se găsește pe aceste zone, dar ca importanță Facultatea de medicină este una puternică și cred că își are acest drept și merit de a cere o funcție de rector.- Ar fi fost necesar, pentru că ar fi fost punctul de plecare al unei dezbateri normale, firești, la fel ca într-o casă unde se așează toată familia la masă și prezintă momentul de criză. Această nepublicare a unor concluzii ministeriale creează pretextul a tot felul de idei lansate subiectiv și partinic pentru fiecare grupuleț. Lasă posibilitatea celor din afara universității oricărei interpretări, și anume că lucrurile sunt atât de grave acolo în universitate încât nici Ministerul nu are curajul să spună ce se întâmplă sau se feresc, le țin partea ca să nu știe toată lumea. Chiar dacă erau lucruri dureroase, lucruri grave trebuiau făcute publice pentru că ar fi fost benefic întregii atmosfere, care, deocamdată, este înnegurată și tulbure.- Dacă se va întâmpla așa, rectorul respectiv nu va avea susținerea corpului didactic pentru că aceștia s-ar simți trădați. Este o armă pe care o oferă ministerul într-un mod care se depărtează de ceea ce înseamnă etică și deontologie. Eu nu cred că poate fi un lucru benefic. Doar în cazul în care, după ce s-au limpezit apele, rectorul va fi desemnat ca un executor al eventualelor pedepse pe care ar trebui să le aplice unora sau altora, atunci e corect. Poziția viitorului rector va fi una deloc de invidiat.