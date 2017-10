Prof. univ. dr. Ion Bitoleanu - o viaţă în slujba istoriei

5

Mandri ca suntem romani !

Avem noi romanii , o pedeapsa pentru naivitatea noastra ancestrala , pentru tineretea noastra ca popor si rasa , ca civilizatie si cultura minore . Avem memorie scurta ! Si incapatanari trecatoare , daca nu devoratoare ... Bine , este de explicat , la trecutul nostru de supusi otomani , muscali si occidentali , adica , de marginali in Europa ... Am condamnat comunismul de forma , in gluma , adica neserios , si i-am reabilitat ulterior , pe rand , cu artificii , pe agitatorii care au fost stalpii regimului - ideologii toxicei doctrine . Bitoleanu si Dumitrascu , propagandisti toxici pensionari , lepre comuniste reactivate , sunt de fapt , monumente ale perioadei comuniste din Dobrogea - complicii producatorilor dezastrului national din perioada 1945-1989 ! Noua propaganda nationalista incearca sa acrediteze valoarea acestor popandai preistorici si reintroducerea lor in circuitul istoriografic si cultural mioritic . In mod gresit ! Tot ce au scris ei , poarta amprenta ideologica bolsevica , determinata de lipsa de caracter si de determinare patriotica sincera . Oamenii au facut concesii si au devenit complici . Comunismul prin ei s-a perpetuat ...