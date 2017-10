Prof. Florentina Petre, directorul Liceului Teoretic Mihail Kogălniceanu: "Sunt dezamăgită de rezultatele elevilor la simularea Evaluării Naţionale"

Prof. Florentina Petre, directorul Liceului Teoretic Mihail Kogălniceanu: "Sunt dezamăgită de rezultatele elevilor la simularea Evaluării Naționale"

Exact cu o lună în urmă, prof. Florentina Petre întrunea sufragiile consiliului profesoral convocat special pentru a alege un nou director la Liceul Teoretic Mihail Kogălniceanu, în urma demiterii prof. Claudiu Revnic.„Nu cred că am reușit să câștig aprecierea colegilor mei doar în anul în care am fost director adjunct, ci mai repede prin felul meu de a fi de când sunt învățător aici și sunt în mijlocul lor, adică din anul 1996. Funcția nu m-a schimbat și am rămas aceeași colegă corectă, punctuală, exigentă. Atât i-am rugat la momentul alegerii mele: așa cum îi respect eu, așa să mă respecte și ei pe mine și fiecare să ne facem datoria față de elevi cât mai eficient”, a declarat prof. Florentina Petre.Absolventă a două facultăți, Florentina Petre este profesor de desen, psiholog, dar cel mai mult iubește să fie profesor de învățământ primar. Se împarte între numeroasele sale obligații de manager și clasa a III-a, unde încă predă, pentru că nu a fost degre-vată de catedră.Zilele acestea, ne mărturisea că, în ciuda tuturor comentariilor care au existat legate de fostul director și care au avut în fapt substrat politic, se înțelege foarte bine cu profesorul de matematică Claudiu Revnic. „Este o unitate mare, cu numeroase structuri, care însumează peste 1.300 de elevi și 90 de cadre didactice și până la urmă avem nevoie unii de ceilalți pentru a duce cu bine la capăt actul educațional și menirea noastră ca dascăli”, a adăugat același director.Rețelele de socializare, mai importante decât învățatul Și pentru că tot a adus vorba de actul educațional, nu puteam da uitării rezultatele slabe de la Bacalaureat ale elevilor din Kogălniceanu. „Noi avem clasă de uman, clasă de real și clasă de tehnologic. Copiii de la tehnologic merg și ei la Bacalaureat, pentru că acesta este parcursul firesc, și ei ne trag în jos. Dar, atâta timp cât elevul intră în acest liceu cu medie sub 5, nu are cum să mai crească impresionant de mult, așa încât să promoveze Bacalaureatul. Regretabil este faptul că interesul pentru școală scade pe zi ce trece. M-am uitat pe rezultatele de la recentele simulări ale Evaluării Naționale și sunt destul de mici, mai ales la Matematică. Le-am propus colegilor să facem ședințe cu părinții celor trei clase de a VIII-a și cea de la Piatra și împreună cu diriginții și profesorii care predau la Matematică și Limba română să vedem ce măsuri putem lua pentru că timpul e scurt. Profesorii chiar erau foarte supărați și îmi povesteau că lucrează mult cu elevii, dar degeaba, pentru că interesul lor pentru carte a scăzut foarte mult. N-or merge ei prin cluburi, dar stau mai mult pe rețelele de socializare decât să învețe. Rar mai vezi un copil să citească o carte. La acestea se adaugă problemele fa-miliale, cu părinți dezinteresați de ceea ce se întâmplă cu copilul lor, drept dovadă participarea din ce în ce mai scăzută la ședințele cu părinții. Stresul și problemele societății își pun am-prenta și pe părinți, dar și pe copii. Cine vrea să învețe învață oriunde, chit că e în mediul urban sau rural. Și noi avem cadre didactice foarte bine pregătite, dar nu este de ajuns pentru a le insufla elevilor dorința de a învăța”, a mai adăugat directorul Florentina Petre.