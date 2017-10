Prof. Dănuţ Epure, în turneu electoral

10

Pentru numarul 7 si 8

Girtu-tu ai la fizica doar 30 de studenti in toti anii,esti decan la o facultate ce merita sa aibe multi studenti,dar tu esti asa de nepriceput incat fug toti de facultatea ta,dar in schimb ti-ai luat ore la farmacie ca sa innebunesti studentii straini cu SPAGA ca la tine nu da nimeni,ESTI UN ZERO BARAT. MAIAN COJOC,te dai bine pe langa liga studentilor ca nimeni numai este cu tine si speri sa prinzi si tu un loc caldut prin conducere