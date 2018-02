Prof. Camelia Marcu s-ar putea întoarce la conducerea Liceului Tehnologic „Virgil Madgearu”. „Este o aberaţie care trebuie corectată!”

Prof. Camelia Marcu s-ar putea întoarce la conducerea Liceului Tehnologic „Virgil Madgearu”. „Este o aberație care trebuie corectată!”

Ştire online publicată Vineri, 02 Februarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Însă există șanse ca Gabriela Bucovală să o repună în funcție și pe prof. Camelia Marcu, demisă tot de Petrică Miu, de pe postul de director al Liceului Tehnologic „Virgil Madgearu”. Aceasta a dat în judecată Inspectoratul Școlar după schimbarea sa și pe 6 februarie are prima înfățișare în procesul prin care contestă demiterea de pe postul pe care îl ocupa în urma câștigării concursului de directori.„Sunt singurul caz la nivel național în care un director cu concurs este demis este un inspector școlar general numit fără să participe la concurs. Este o aberație care trebuie corectată. Am dat Inspectoratul Școlar Constanța în judecată din principiu, pentru că nu este corect ce a făcut domnul Miu. Dacă își dorește postul de inspector școlar general trebuie să procedeze corect și să meargă ca noi, la concurs. În prima ședință cu directorii din acest an școlar , pe 6 septembrie 2017, i-a spus domnului Miu că îmi doresc ca doamna Bucovală să câștige și să își reia postul pentru că îl ocupă incorect. Iată că instanța a făcut dreptate”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, prof. Camelia Marcu.Reamintim că prof. Camelia Marcu a fost demisă, în luna octombrie 2017, de inspectorul școlar de atunci, Petrică Miu, de la conducerea Liceului „Virgil Madgearu” pe motiv de management defectuos.