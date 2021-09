Prof. Ana Maria Brăteanu: „Un director care a condus o grădiniţă este capabil oricând să conducă o şcoală”

- Preocuparea pentru evoluția profesională a reprezentat un obiectiv important în cariera mea didactică. Trecerea de la învăţământul preşcolar, la cel liceal s-a realizat gradual, prin absolvirea a două cursuri de licență, un master în managementul educațional și un doctorat în derulare.- Un director care a condus o grădiniţă cu program prelungit este capabil oricând să conducă o şcoală, pentru că are resursa umană repartizată pe departamente.Liceul Teoretic „Carmen Sylva” poate fi comparat cu multe licee din Constanţa, la nivelul dotărilor. Am fost plăcut impresionată de implicarea primăriei în achiziționarea mijloacelor informatice moderne: fiecare clasă este dotată cu videoproiector, tablă interactivă, laptop. Clasele, băile şi holurile sunt proaspăt renovate. Laboratorul de informatică, cel multimedia, laboratorul de fizică- chimie, precum și cel de limba turcă dețin mijloace didactice moderne. În cadrul proiectului „Rose”, elevii din medii defavorizate au beneficiat de activități remediale, precum şi de laptopuri şi tablete pentru desfășurarea în condiții optime a învățării online. Liceul nostru are în structură o grădiniţă cu patru grupe, două grupe cu program normal şi două cu program prelungit, învățământul primar cu clasele 0-IV, gimnaziul cu V-VIII, iar partea de liceu cuprinde trei profile: Matematică-Informatică, Filologie şi Tehnologic-servicii în turism. În total, un efectiv de 735 elevi.- Pentru deschiderea în bune condiții a noului an şcolar, noua echipă managerială a dispus efectuarea unor lucrări de reparații la fațada sălii de sport, igienizarea tuturor spațiilor școlare și a anexelor, precum și realizarea dezinfecției şi dezinsecţiei. Festivitatea de deschidere s-a realizat etapizat, pentru respectarea normelor impuse de ordinul comun încheiat între Ministerul Sănătății și Ministerul Educației, în condiții de siguranță epidemiologică.- Deocamdată, nu am identificat probleme majore în cadrul instituţiei. Problemele curente ţin de organizarea activității didactice şi de interrelaţionare. În cadrul consiliului profesoral s-au propus o serie de proiecte menite să crească calitatea serviciilor educaționale și stimularea interesului elevilor pentru învățare. Managementul educațional este acelaşi, indiferent de nivelul de învățământ. În învățământul preșcolar, managerul avea o echipă mică și era nevoit să facă în plus multe activități ce țin de secretariat, administraţie, informatică. Aici, echipa este mare, doi secretari, un administrator, un contabil, laborant, bibliotecar, personal didactic auxiliar care vine în sprijinul directorului, alături de un director adjunct.