Procese celebre, în dezbaterea American Corner

Ştire online publicată Vineri, 09 Ianuarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

American Corner, din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța, a organizat activitatea cu tema „The US Supreme Court: Landmark Cases in the 19th Century”, condusă de lector dr. Raluca Rogoveanu, care a reunit studenți de la Facultatea de Litere, anul I, de la programul de Studii Americane și de la Facultatea de Drept și Științe Administrative, specia-lizarea Asistență Managerială, anul III.Prezentarea s-a axat pe trei procese celebre, ale căror verdicte au structurat identitatea Curții Supreme în secolul al XIX-lea. Profesorul și studenții au dezbătut subiectul și s-au adresat întrebări. Primul proces, Marbury v. Madison (1803) a creat premisele revizuirii judiciare, conturând astfel încă o dată separarea prevăzută în constituție dintre ramura executivă și cea judiciară în guvernul federal american. Prezentarea a adus în discuție cazul Dred Scott (1857), în care Curtea Supremă a refuzat statutul de cetățeni sclavilor și procesul Plessy v. Ferguson, 1896, care a legitimat segregarea rasială în secolul XIX.La finalul acțiunii, coordonatorul American Corner a oferit studenților reviste și broșuri despre viața și cultura din Statele Unite.