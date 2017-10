După contestațiile la bacalaureat

Procentul de promovabilitate a crescut cu 0,30%

În urma rezolvării contestațiilor la examenul de bacalaureat, procentul de promovabilitate la nivelul județului Constanța a crescut cu 0,30%. Astfel, dacă în primă fază procentul de promovabilitate a fost de 96,6%, după contestații acesta a devenit 96,91%. „După reevaluarea celor 785 de lucrări contestate, raportul comisiei județene arată că la această sesiune a examenului de bacalaureat au fost prezenți 7.777 candidați, 233 au fost respinși (218 cu note sub 5 și 15 cu note cuprinse in intervalul de note 5 - 5,99), iar cei 7.537 candidați au promovat. Dintre aceștia, 398 au avut medii între 6 și 6,99, 1.640 cu medii între 7 și 7,99, 2.956 cu medii între 8 și 8,99, iar 2.543 de candidați au obținut medii între 9 și 9,99", a declarat, pentru „Cuget Liber", purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Constanța, inspector Andreea Girip.