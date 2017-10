Luni, 22 iunie, începe BAC-ul 2009

Probele orale sunt eliminatorii

Sâmbătă, 20 Iunie 2009.

Prima probă orală a examenului de bacalaureat din acest an - limba și literatura română - se va desfășura în zilele de 22 și 23 iunie. Candidații vor intra în săli în ordinea afișată la centrele de examen, respectându-se ora prevăzută de comisie pentru fiecare grupă. Examinarea la probele orale/practice se realizează de către doi profesori de specialitate, membri ai comisiei, în prezența a cel puțin trei candidați. Fiecare profesor evaluează răspunsul candidatului de la probele orale/practice cu note întregi de la 1 la 10, în funcție de baremul de evaluare, astfel încât diferența dintre notele celor doi profesori evaluatori să nu depășească 1 punct. Nota finală la proba respectivă se calculează ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate de cei doi examinatori. Probele orale sunt eliminatorii. În vederea susținerii acestora, candidații vor extrage un singur bilet, însă aceștia au dreptul la un al doilea, caz în care nota va fi scăzută cu un punct. Subiectele pentru probele orale au un grad de complexitate care permite tratarea lor integrală în maximum 10 - 15 minute. Un candidat se consideră „promovat” la proba orală/practică dacă a obținut nota finală minimum 5 (cinci). Candidatul care a obținut o notă sub 5 (cinci) sau nu s-a prezentat la o probă orală este declarat „respins”, respectiv „neprezentat” și nu mai participă la probele următoare. La probele orale și practice nu se admit contestații, cu excepția probei de dicteu melodic și armonic, de la profilul artistic - muzică. Probele orale vor continua în zilele de 23 și 24 iunie cu limba și literatura maternă, respectiv 24 și 25 iunie - limba și literatura modernă. Prima probă scrisă (limba și literatura română) va avea loc vineri, 26 iunie. Ministerul Educației interzice cu desăvârșire colectarea sau favorizarea colectării fondurilor materiale sau bănești de la candidați, de la părinții acestora sau de la orice persoană care are rude în rândul candidaților. Persoanele surprinse săvârșind astfel de fapte riscă sancțiuni disciplinare, materiale, administrative, civile sau penale, după caz.