Proba scrisă a concursului de directori în unitățile de învățământ, luată în derâdere

Un lucru este cert, în opinia marii majorități a celor cu care am discutat și care au candidat fie în 2021, fie în 2022: așa cum au fost structurate subiectele și cum este gândit în ansamblul său, acest concurs nu identifică competențele manageriale ale viitorilor directori, ci mai degrabă verifică cunoștințele matematice și capacitatea de memorare.





Oare ce competențe vizează analogiile de genul asemănărilor dintre carioci și acuarele, elev și profesor sau examenul de bacalaureat și examenul de admitere în facultate? Chiar și raționamentul verbal pe marginea unui text de geografie este discutabil. Cât despre bibliografie și relevanța ei în contextul tuturor itemilor, s-a pus accent pe legislație.





Printre cei care au promovat proba scrisă de vineri, 18 februarie, se numără și prof. Iris Sarchizian, actualmente director interimar al Școlii gimnaziale nr. 38 „Dimitrie Cantemir”, ca urmare a eșecului din octombrie 2021. La finalul probei ne-a declarat că a fost „un concurs complex din punct de vedere al bibliografiei, extrem de solicitant, la care trebuie să fii pregătit din toate punctele de vedere, mai ales fizic, psihic și emoțional, cu toate curbele bioritmului la maximum în ziua respectivă. Din păcate, am picat la limită în octombrie, pentru că nu am avut timp de repetat temeinic, era începutul anului școlar, reabilitarea, copiii împărțiți în trei unități de învățământ, multe probleme administrative și organizatorice care nu suportau amânare. Pentru un astfel de concurs trebuie o pregătire susținută, emoții cât mai puține, atenție și concentrare maximă la subiectele care pot lăsa loc de interpretare”, a opinat prof. Sarchizian.





În totală disonanță, eleva Ariana Dudună, președintele Asociației Elevilor din Constanța, își proclama reușita. „Astăzi (vineri, 18 februarie – n.r.), plictisindu-mă pe tren, am decis să încerc să rezolv de curiozitate subiectele care s-au dat la concursul de directori. Am terminat în 35 de minute și am avut o singură greșeală, întrebarea 38 (mea culpa, nu am citit bibliografia). Ministerul Educației – România, mă băieți, nu era mai simplu să puneți anunț pe OLX: «Se caută proști», decât să ne chinuim cu atâtea concursuri?”, este mesajul postat de Dudună.





În această conjunctură, a fost suficientă o „piatră” pentru a declanșa un adevărat val de ură la adresa directorilor numiți prea ușor, cu selecții banale, dar pe criterii politice, sau menținerea în funcții a unor „dinozauri” depășiți. Ba chiar s-a ajuns să se afirme că și un copil de trei ani a reușit să rezolve 75% din întrebări. În timp ce alții le-au considerat recreative și în niciun caz pentru a defini capacitatea unui om ce urmează să fie pus într-o funcție de conducere.





La sesiunea din octombrie 2021 a probei scrise, în județul Constanța s-au prezentat 213 candidați, 121 reușind să promoveze cu note peste 7 (56.33%), pentru ca, în final, să fie ocupate 90 de posturi de director și 25 de director adjunct. Pentru sesiunea 2022 au rămas vacante 97 de posturi de directori și 52 de posturi de directori adjuncți, pentru care au fost admise 93 de dosare. La proba scrisă de vineri, 18 februarie, s-au prezentat 82 de candidați, dintre care 56 au promovat proba. S-au înregistrat doar patru note între 9 și 9,40, în schimb o notă de 4,40 și cinci note între 5 și 5,80.