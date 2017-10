Proba de competenţe digitale nu se amână

Chiar dacă liceenii navetiști nu vor ajunge

Proba de competențe digitale nu se amână

Ieri, din cauza condițiilor meteo potrivnice, mai multe licee din municipiul Constanța, în special cele ai căror elevi sunt în majoritate navetiști, au trimis note de informare către Inspectoratul Școlar Județean Constanța, aducând la cunoștință faptul că efectivele de elevi s-au redus chiar și mai mult de jumătate. La Grup Școlar Economic „Virgil Madgearu” din Constanța, 60 la sută din populația școlară o formează navetiștii, iar 20 la sută locuiesc în zone ale orașului precum Km 4-5, Poarte 6, CET, motiv pentru care ieri dimineață, din cei 600 de liceeni erau prezenți doar 230. De asemenea, la această instituție predau cadre didactice din Năvodari, Lumina, Tuzla și Mihail Kogălniceanu. Având în vedere situația creată, orele s-au desfășurat în condiții speciale, programul de după-amiază desfășurându-se în intervalul 13.30-17.30 cu ora de 40 minute și pauza de cinci minute. „În cazul în care vremea nefa-vorabilă se va menține și va ninge, mâine (n.r. astăzi) nu cred că va fi posibil să se poată desfășura în condiții normale activitatea școlară instructiv-educativă. Deși am anunțat elevii din clasa a XII-a și a XIII-a de simularea pentru BAC, de la ora 13, nu știu dacă aceasta va putea avea loc”, precizează în nota trimisă Inspectoratului Școlar Județean Constanța directoarea Mariana Ștefănescu. Și la Colegiul Tehnic Energetic orarul a fost dat peste cap din cauza ninsorilor abundente, cursurile începând cu întârziere, de la ora 14. La fel și la Grup Școlar „Dimitrie Leonida”, ca urmare a drumurilor greu accesibile către această instituție, dar și a procentului mare de elevi navetiști, orele s-au desfășurat în condiții speciale. S-a decis ca orele de după-amiază să se desfășoare între 14.00 - 17.00. Aceeași decizie a fost luată și la Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu”, programul de după-amiază desfășurându-se în intervalul orar 13:00-16:40, ora fiind de 40 de minute și pauza de cinci minute. „Menționăm că programul mijloacelor de transport pe ruta Constanța-Mihail Kogălniceanu s-a modificat din cauza condițiilor extrem de dificile de trafic, acestea circulând la un interval de două-trei ore, iar cadrele didactice navetiste care nu au putut ajunge au fost suplinite de colegii din localitate. Dacă situația se menține, vă solicităm acordul de a menține acest program și pentru ziua de mâine, 20 ianuarie”. Întrucât astăzi urmează să aibă loc simularea probei de competențe digitale, am întrebat-o pe prof. Elena Buhaiev, inspector școlar general, dacă este posibilă amânarea acestei probe, ținând cont de faptul că foarte mulți elevi navetiști nu se vor putea prezenta la cursuri. „Am discutat și la Minister și am adus la cunoștința conducerilor de unități liceale că proba de mâine (astăzi, 20 ianuarie - n.r.) se va desfășura conform calendarului și metodologiei stabilite. Restul liceenilor, care nu vor putea ajunge la cursuri, vor susține această probă în zilele următoare”. Proba începe la ora 13 Astăzi, la ora 11, secretarul comisiei preia subiectul și asigură multiplicarea acestuia într-un număr de exemplare cores-punzător numărului elevilor. La ora 12,30 elevii intră în săli, se așază la calculatoare, conform repartizării afișate, iar asistenții din fiecare sală fac un scurt instructaj. Fiecare licean verifică existența pe desktop a directorului EXAMEN, cu fișierele de lucru și semnează de luare la cunoștință. Fiecare elev are drepturi depline pe desktop și în My Documents și drepturi de citire pe întregul sistem de fișiere și directoare. La ora 13, sunt distribuite subiectele, iar accesul la rețeaua Internet este permis numai în primele 30 de minute. După rezolvarea sarcinilor prevăzute în subiect, elevii predau asistenților foaia tipizată în care au notat răspunsurile la întrebări, precum și directorul EXAMEN cu directoarele și fișierele prelucrate, conform cerințelor din subiect. Foaia tipizată și directorul EXAMEN, redenumit, constituie documente pentru simularea probei. Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute.