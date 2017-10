Pro sau contra religiei în şcoală? „Ar însemna decapitarea viitorului acestui neam!“

3

sa ne lamurim

Ma tem ca grija Inalt prea nesimtitului nu este ca se decapiteaza viitorul tarii ci ca se decapiteaza viitoarele donatii si surse de venit. Pentru ca poti crde in Dumnezeu si fara sa scoti bani din buzunare. Dar daca nu inoculeaza celor mici, de timpuriu, reflexul ca trebuie sa mergi la biserica si sa respecti ritualurile specifice, viitorul adult, nu va mai aduce fonduri bisericii. Din pacate in spatele credintei se ascund afaceri imense ale bisericii, plantagii de vita de vie, turism, bank facuti din lumanari, servicii de tot felul, et, etc. Daca incerci sa comentezi ceva de aspectul mai mult decat comercial, sigur ti se spune ca esti posedat, ateu sau alte asemenea. Pentru biserica, credinciosii sunt doar masa de manevra si sursa de bani. De ce am nevoie de Catedrala neamului ? Pt ca declara ei ca va fi a poporului?pai si Ceausescu a zis la fel de Casa Poporului si va intreb, cati ne-am folosit de ea. E a noastra declarativ, dar tot innpatrimoniul lor intra milioanele de euro. Peste tot in biserici exista comert, au target la lumsnari, vanzare de suvenkruri, et, etc. E normal ? Isus e peste tot, nu are sediu. El nu a cerut biserici in fiecare spatiu verde, crjci de aur la preoti, Mercedusuri de protocol si fite de Inalt prea Nesimtit. EL ne-a cerut doar sa credem si sa nu ne inchinam la chip cioplit. Sunt foarte credincios, am familie, am doi copii, dar de cand m-am dus la spovedit in liceu si m-a intrebat popa daca ma masturbez si de cate ori, am o sila pe ei de nedescris. Cine are har si credinta se vede, restul sunt comercianti care au nevoie de un loc de munca si atat, niste combinatori si imbarligatori. Iar cel mai mare combinator este Inalt prea Nesimtitul care asociaza politicul cu religia. Au legatura una cu alta, are legatura Mazare care promoveaza destrabalarea si desfraul cu religia? Deasta se pozeaza impreuna si i-si acorda reciproc medalii si distinctii ? Sa se de inaltul jos din Mercedesul ML cu TET la numar, sa-l vad umil pe el si gasca lui de popi, sa nu ii mai vad in politica si poate incep sa cred ca de decapitarea neamuluimle pasa si nu de bani. Cersetorilor ! AMIN !