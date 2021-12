Prioritățile din domeniul educației și formării ale PRES FR

Ministerul Educației a anunțat prioritățile PRES FR din domeniul educației și formării, ca urmare a preluării, de către Franța, a Președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene (PRES FR) în primul semestru al anului 2022, marcând deschiderea programului de 18 luni al trio-ului Franța - Cehia - Suedia.Aceste priorități vizează următoarele aspecte:· cooperarea internațională între instituțiile de învățământ superior și strategia europeană pentru universități;· relansarea mobilităților;· tranziția ecologică a sistemelor de educație și formare;· micro-certificările;· investiții de calitate în educație.#PRESFR propune pentru dezbatere cinci documente: recomandări ale Consiliului privind educația pentru dezvoltare durabilă, universitățile europene, micro-certificările și concluzii ale Consiliului referitoare la mobilitatea profesorilor, respectiv transformarea învățământului superior european.PRES FR va organiza, pe durata mandatului său, o serie de conferințe cu următorul calendar de desfășurare:19 ianuarie: Conferința „Europe Gets Moving” (Paris);26 ianuarie: Forumul „Universities for the Future of Europe” (Paris);15 februarie: Conferința „Invest in Education” (Paris);3 - 4 martie: Conferința „Towards a European Pathway for Teachers” (Poitiers).În timpul Președinției Franceze a Consiliului, va fi organizată și o săptămână europeană a liceului (Lycee d’Europe), la Strasbourg, în perioada 12 - 17 februarie 2022.