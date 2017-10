Printre rafturi

Cercul crucii, de Iain Pears Apărut la editura Nemira, romanul este considerat o capodoperă destinată să rivalizeze cu romanul lui Umberto Eco, „Numele trandafirului". Ca roman polițist, „Cercul crucii" oferă un divertisment de cea mai bună calitate, dar și ca roman de idei, nu e cu nimic mai prejos. Ne aflăm în Anglia anilor 1660. Războiul civil s-a încheiat, republica instituită de Oliver Cromwell și-a încheiat scurta viață, iar monarhia a fost reinstaurată. Oxfordul este centrul cultural și intelectual al țării, un creuzet al vieții politice, religioase și științifice. Un membru al Colegiului Nou este găsit mort, în circumstanțe suspecte, iar o tânără este acuzată de uciderea lui. Autorul este cunoscut prin seria de romane policier Jonathan Argyll, care cuprinde șase volume, însă pe scena literară s-a impus cu romanele „An Instance of the Fingerpost" (1998),„ The Dream of Scipio" (2002) și „The Portrait" (2005). „O zi perfectă", de Melania Mazzucco „O zi perfectă", un nou roman de Melania Mazzucco, autoarea cărții „Numele ei era Viața", apare la Polirom săptămâna aceasta. „Numele ei era Viața", publicat de Polirom anul trecut, i-a adus scriitoarei italiene mult râvnitul Premiu Strega, un loc pe lista primilor zece prozatori publicați în Statele Unite în 2005 și un clar succes de public. În „O zi perfectă", apărut în colecția „Biblioteca Polirom", Mazzucco face o fotografie de grup unei națiuni, dar și cronica unei zile doar aparent obișnuite într-un mare oraș contemporan. „Masoneria și înțelesul ei tainic", de W.L. Wilmshurst Apărută la editura Herald, „Masoneria și înțelesul ei tainic" este una dintre puținele scrieri care trece peste acțiunile și ritualurile masonice, ca să se poată ocupa de dezvăluirea adevăratelor sensuri ale masoneriei. W.L. Wilmshurst oferă cheia descifrării secretelor ascunse în spatele simbolurilor masonice, împreună cu explicații amănunțite ale sensurilor profunde pe care acestea le conțin, informează editura. Pe lângă descifrarea în cheie spirituală a tainelor masoneriei, unul dintre cele mai importante subiecte tratate este descendența masoneriei moderne din străvechile ordine inițiatice.