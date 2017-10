„Prin mişcare şi sport, vreau să cresc sănătos”

De 1 Iunie,

„Prin mișcare și sport, vreau să cresc sănătos”

Ieri, la Sala Sporturilor Constanța, 23 de grădinițe din județ s-au înscris într-o competiție acerbă, menită să atragă atenția copiilor înspre sport.Este vorba de un proiect, aflat la a patra ediție, desfășurat în parteneriat cu Clubul Școlar Sportiv nr. 1, pe ramură de gimnastică și atletism. Inițial, el a pornit de la Colegiul Pedagogic, Grădinița de Aplicații, cu ceva ani în urmă.„Vreau să continuăm, pentru că este un proiect care atrage foarte multe grădinițe, iată că astăzi au participat la concurs 23 de grădinițe din Constanța și județul Constanța. Copiii sunt foarte încântați, noi am ales și această zi, de 1 iunie, pentru a fi semnificativă. Pe noi ne interesează în primul rând emulația care se degajă, vedeți ce atmosferă plăcută este aici. Copilașii au suporteri, fiecare grădiniță din cele 23 are aici o echipă reprezentativă, care să sprijine echipa unității respective”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Georgeta Zaifu, Director GOP la grădinița „Perluțele mării” din Constanța.Copiii au participat la concursuri sportive și s-au distrat pe cinste, însoțiți de educatorii lor, care i-au susținut și sprijinit pe toată durata concursului.Responsabili de proiect și organizatori sunt grădinița „Perluțele Mării”, Clubul Școlar Sportiv numărul 1, Inspectoratul Școlar, Direcția Județeană de Sport și Tineret Constanța, care sprijină acest proiect an de an, dar și Direcția de Sănătate, Situații de urgență și Poliția Rutieră.„Copiii, conform metodologiei, vor primi premiul I, II, III și mențiune, dar toți vor primii premii de participare, ca stimulente, echipa de gimnastică va primi Cupa, iar diplomele colorate îi vor încânta pe cei mici. N-am să uit experiența de anul trecut, când mi-au explodat asemenea unui gheizer, atâta bucurie a fost în sufletele lor, când au primit ca premiu cupa. Sentimentul de competiție în sport se deprinde din grădiniță”, a mai declarat Georgeta Zaifu.