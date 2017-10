Primul spectacol de balet, pe scena Teatrului „Oleg Danovski“

După ce a susținut un turneu încununat de succes în Germania, trupa de balet a Teatrului „Oleg Danovski” revine pe scena constănțeană cu spectaculosul balet, plin de culoare și savoarea costumelor din vechea Spanie - „Don Quijote”, de Ludvig Minkus.Până duminică, 16 februarie, când este programat acest regal, melomanii constănțeni mai pot opta pentru Seara Lirică de miercuri, 12 februarie, din foyerul teatrului, de la ora 18,30, cu soprana Smaranda Drăghici și mezzosoprana Alina Dragnea. Sau pentru Concertul extraordinar de vineri, 14 februarie, de la ora 18.30, susținut de marele violoncelist, Marin Cazacu, decorat în anul 2004 cu Ordinul Meritul cultural în grad de Cavaler. În program vor fi lucrările Uvertura „Hebridele” de Mendelssohn-Bartholdy, Adagio con variazioni pentru violoncel și orchestră de Ottorino Respighi, Concertul în Do major pentru violoncel și orchestră de Joseph Haydn și Simfonia nr.36 in Do major, KV425 „Linz” de Wolfgang Amadeus Mozart. Dirijor va fi Cristian Brâncuși. Sâmbătă, iubitorii de operă sunt așteptați în sala teatrului, la spectacolul „Tosca”, de Giacomo Puccini, începând cu ora 18.30.Soliștii care vor încânta audiența sunt Stela Sârbu, Răzvan Săraru, în debut, Ștefan Ignat, bariton, solist al Operei Naționale București, Constantin Acsinte, Laurențiu Severin, Doru Iftene, Marius Eftimie și Mihaela Ionescu. Dirijor va fi Radu Ciorei. Primul spectacol de balet din stagiunea lunii februarie va fi pus în scenă de Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, duminică, 16 februarie, de la ora 18.30, de soliștii Miura Nozomi, din Japonia, Adrian Mihaiu, Amalia Mîndruțiu, Sergiu Dan, Antoniu Gheorghiu, Cezar Buculei, Delia Luca, Laima Costa, Yeji Kim, din Coreea de Sud, Cecilia Ursul și Mihai Pâslaru.