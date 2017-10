"Primul meu business plan" / 1000 de studenţi, pregătiţi să devină antreprenori

"Primul meu business plan" / 1000 de studenți, pregătiți să devină antreprenori

Inițiativa, dedicată studenților din anul al doilea din cadrul Facultății de Relații Economice Internaționale (ASE București), face parte din programul „Primul meu business plan” al Ministerului Economiei și își propune organizarea a 14 întâlniri cu tineri antreprenori.Programul a fost inițiat ca o serie de workshopuri gratuite, iar, în cadrul ASE, a devenit curs facultativ. Acesta se numește „Consiliere, Mediere și Mentorat în Afaceri” și îl are titular pe Cătălin Răzvan Dobrea, profesor univ. dr. în cadrul ASE București. Discuțiile cu tinerii antreprenori se constituie în partea practică a acestui curs.Pe de altă parte, seminarele sunt susținute de către: Cristian Nicolae - membru fondator John Maxwell Team România și cofondator SoftExpert Mobility; Mihai Rotaru - cofondator CleverTaxi; Bogdan Rusu - fondator Bogdan Rusu Services & Trading; Alexander Stoica Marcu - fondator 101trandafiri, în top 30 studenți antreprenori din Europa conform Global Student Entrepreneurship Awards; Răzvan Andrei Nacea – CEO Seytour Medical Tourism, cofondator Center of Excellence în Health and Tourism, managing director Seytour Educațional Group; Florin Stoian- fondator Yellow.Menu; Mihai Pătrașcu- CEO și fondator Evomag; Antoaneta Mareș- fondatoare Blouse Roumaine Shop; Viorel Udma- managing partner Accendo; Octavian Bădescu - fondator Sameday Courier; Marius Bostan- membru fondator al Fundației Naționale a Tinerilor Manageri (FNTM) și inițiator al proiectului de repatriere prin antreprenoriat RePatriot.„Cand am început acest proiect l-am gândit ca pe o serie de întâlniri informale între studenți și tineri antreprenori. Însă partenerii noștri din cadrul Academiei de Studii Economice din București și-au dorit ca aceste workshopuri să devină un curs. Și, într-adevăr, un astfel de curs în care studenții pot afla de la antreprenori ce presupune un business ar trebui să fie în programa oricărei instituții de învățământ cu profil economic”, a declarat Claudiu Vrînceanu, secretar de stat în cadrul Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri.Printre temele abordate la seminarele din cadrul cursului “Consiliere, Mediere și Mentorat în Afaceri” se numără: realizarea unui plan de afaceri (informații generale), dezvoltare de produs, analiza pieței, planul de vânzări și de marketing, management și structură organizațională, riscuri în demersul antreprenorial, planificare financiară, surse de finanțare, pregătirea pentru pitch.„Vrei să fii antreprenor? Fii optimist, pasionat, generos, demn. Selectează-ți atent partenerii, concentrează-te, învață continuu, setează-ți obiective. Și dă 110% din ține!”, a declarat în cadrul unui seminar susținut la ASE, Cristian Nicolae- membru fondator al John Maxwell Team România și cofondator al companiei de software SoftExpert Mobility.Echipa care coordonează acestui proiect este formată din: Claudiu Vrînceanu - secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri (MECRMA), Ioana Antonescu- consilier personal secretar de stat MECRMA și Conf.univ.dr. Roxana Voicu-Dorobanțu- ASE București, Facultatea de Relații Economice Internaționale.Cursul are 3 ECTS (puncte-credit), care pot fi obținute doar de către studenții anului al doilea la Facultatea de Relații Economice Internaționale, în urma unui examen, constând în prezentarea unui plan de afaceri.Programul se va încheia cu o competiție de idei de business deschisă tuturor participanților, cu premii în stagii de CEO/ Entrepreneur shadowing (timp petrecut alături de un antreprenor sau CEO) și stagii de internship.Seminarele derulate în cadrul cursului „Consiliere, Mediere și Mentorat în Afaceri” fac parte din programul “Primul meu business plan”- un proiect care constă într-o serie de workshopuri de educație antreprenorială pentru studenți.„Primul meu business plan” este un proiect de educație antreprenorială lansat în luna mai anul acesta de către Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri în parteneriat cu 8 universități de stat și private, atât din București cât și din alte orașe.Workshopurile se adresează studenților de la opt universităti de stat și private și sunt susținute de antreprenori și reprezentanți ai instituțiilor statului care acordă finanțare nerambursabilă sau administrează granturi din fonduri europene.Până acum au acceptat să se implice în acest program un număr de 28 de antreprenori.Proiectul se derulează în parteneriat cu: Academia de Studii Economice din București, Universitatea din București, Universitatea Politehnica din București, Universitatea „Spiru Haret” din București, Universitatea ”Nicolae Titulescu” din București, Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu și Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploiești. De asemenea, proiectul se desfășoară în parteneriat cu Fundația Natională a Tinerilor Manageri (FNTM), care oferă 100 burse pentru studenți, acestea constând în programe de training online în domeniul antreprenoriatului.Programul oferă, de asemenea, stagii de CEO/ Entrepreneur shadowing (timp petrecut alături de un antreprenor sau CEO) și internship-uri pentru studenți.„Primul meu business plan” își propune implicarea unui număr de cel puțin 100 de studenți din fiecare universitate. Astfel, la finalul primului an ar trebui ca minim 1.000 de studenți să fi parcurs programul.