Primul ghid de conversaţie român-armean a fost lansat la Constanţa

Primul ghid de conversație român-armean a fost lansat la Constanța

Ştire online publicată Marţi, 28 Iunie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

La sfârșitul săptămânii trecute, Filiala Constanța a Uniunii Armenilor din România a organizat lansarea primului ghid de conversație român - armean. Un pariu cu propria identitate și o replică dată uitării și asimilării, acest ghid al cărui autor este Arșaluis Gurău s-a născut odată cu dorința de a reînvia tradiția școlii armenești de duminică.Așa cum ne-a dezvăluit autoarea, lucrarea s-a conturat conform tehnicii bulgărelui de zăpadă. Informațiile se strângeau de la o zi la alta tot mai multe, iar la final s-a impus o selecție drastică, în ciuda faptului că fiecare cuvânt avea o încărcătură aparte și ascundea în el un crâmpei din bugăția lingvistică și spirituală a armenilor din Dobrogea. „Pe măsură ce am lucrat mi-au mai venit idei, ca-n tehnica bulgărelui de zăpadă. Apoi am mai tăiat, am scos, pentru că mi s-a părut prea mult. Nu mi-am propus o lucrare prea stufoasă, nici prea elevată, ci accesibilă și inițial pentru nevoi didactice. A devenit, însă, un ghid, realizat după structura clasică”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, autoarea.Tot Arșaluis Gurău este și cea care se ocupă de lecțiile de limba armeană care se desfășoară săptămânal la sediul uniunii. O face, așa cum a purces și la întocmirea ghidului, având sprijin total din partea colegilor de la uniune și convingerea că în ființa ei se regăsesc în egală măsură două identități: cea armeană și cea română. „Eu mă simt în întregime armeancă și mă simt în întregime româncă. În mine sălășluiesc două ființe”, ni s-a destăinuit interlocutoarea. Crede că prin intermediul acestui ghid, va reuși să dea o mână de ajutor semenilor săi armeni care sunt în căutarea propriei identități și să incite totodată noua generație să-și întoarcă privirea spre origini. „În ciuda globalizării, proces la care asistăm acum pe tot mapamondul, se simte și o reacție inversă, întoarcerea la origini. Toată lumea își caută identitatea de sine și găsirea rădăcinilor pare cea mai simplă dintre atributele acesteia”, a conchis autoarea primului ghid de conversație român armean.În ciuda faptului că, în prezent, numărul armenilor este destul de mic la Constanța, cultura și spiritul lor sunt deosebit de puternice, lucru demonstrat și de prezența unui public numeros prezent, vineri seara, la lansare, toți cei prezenți împărtășind bucuria redescoperirii limbii materne și a frumuseții acordurilor sale.